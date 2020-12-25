蔡思韵劉俊謙親揀防疫當聖誕禮物送好友　回顧一年工作點滴好感恩

今年聖誕因為疫情，大家都未能外出慶祝，所以電影《幻愛》的兩位主角：蔡思韵（Ceci）和男朋友劉俊謙（謙仔）就為身邊朋友及工作夥伴挑選了防疫用品，並親手簽寫聖誕卡送給他們，提醒大家繼續注意衞生迎佳節。雞手鴨腳的兩人一邊包裝禮物、一扮聖誕老人笑聲「呵呵呵」的分享兒時過聖誕節的點滴，真夠甜蜜溫馨！

來到年尾，Ceci回顧過去一年得著，不忘感謝電影《幻愛》為她帶來的一切，她感恩地說：「工作上《幻愛》係我一個里程碑，透過這部作品令到更加多觀眾認識我和增加咗唔少其他演出機會，希望2021年有更加多新作品同大家見面！」

另一邊廂，謙仔坦言好開心除了電影《幻愛》之外，同時遇到《二月廿九》這部電視作品。「《二月廿九》讓我獲到獎項，係開心事，除咗劇，其實電影、舞台劇都喺工作道路上都幾好發展。」

過往幾年在台灣生活的Ceci ，認為香港聖誕氣氛比台灣更濃厚。所以今年在香港過聖誕，別有一番歡樂感受。回想起兒時寫聖誕卡給朋友，她覺得是一個儀式！但隨着年齡漸長，現在寫聖誕卡別有一番感受，Ceci 邊寫邊說：「寫聖誕卡呢件事在人大咗反而少做咗；不過今年我都有寫幾張寄去比台灣嘅朋友，手寫卡係有一種溫度喺度，感覺都好唔同。」

謙仔也憶起自己的一人聖誕，「大概5、6年前自己一個人去咗捷克背包旅行，行咗一個聖誕市集，記得當時天氣好凍，拎住一杯熱紅酒，望住一啲歐洲古董嘅環境，係我幾難忘嘅聖誕嘅感覺好。」

提到送聖誕禮物，Ceci跟謙仔慶幸未收過些「騎呢」禮物，相反見過朋友收的禮物就幾搞笑！Ceci說在交換禮物的派對見過有人收到一包紙巾，而謙仔就話：「有位女性朋友，收到一個剃鼻毛機，我問過佢有冇用？佢真係有用，而我發現佢啲鼻毛真係少咗，對於我來講可能好笑，但對於佢來講都係實用！」

問Ceci想收什麼禮物，她說：「冇諗過想收咩聖誕禮物喎！」謙仔二話不說的回應：「好嘢，咁我唔使送！」Ceci也不執輸：「梗係送出去嗰個人要諗送咩禮物，冇理由收過嘅人去諗想要咩聖誕禮物！」一言一語，兩人果然有「蜜」契。

今年疫情關係，不宜外出，二人異口同聲說會在家看戲過聖誕，且推介大家聖誕必睇電影！兩人先後揀出自己心水說：「當然要開心合家歡，笑一餐！《Love actually》就必睇，周星馳 都係，就算睇過好多次都係會笑！其實聖誕過節最緊要一齊開開心心。」

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