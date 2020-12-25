胡杏兒宣佈三度懷孕　「封鎖消息」北上作賽：不想有任何特權

胡杏兒2015年末與李乘德（Philip）結婚，婚禮也相當盛大。（IG@hakkaphil）

好多女星婚後產後就會減產，但胡杏兒就例外，近年佢事業重心北移，陀住BB到7個月都仲到處走宣傳，早前更為參加內地演技類綜藝節目《演員請就位》第二季，不惜帶埋細仔離港數月。估唔到聖誕節呢日佢又有好消息宣佈，佢第三次懷孕啦﹗

胡杏兒婚後已先後誕下２個囝囝。（IG：@myoliemyolie）

胡杏兒貼出一張坐喺聖誕樹前，雙手放喺肚前嘅相片：「我來自一個有兩個姐姐的家庭，從小就體會到三姊妹的好處，一直覺得如果能有3個孩子會是一件特別美好特別幸福的事。2020年的聖誕節告訴大家，願望成真了﹗」見到孕肚已經現晒形，加上佢2周前先喺內地贏得比賽返港仍在隔離，即係話呢幾個月佢都係大住肚喺內地作賽﹗

胡杏兒宣佈第3度做媽媽。（IG：@myoliemyolie）

杏兒回應話：「聖誕節是一個同自己家人一齊歡渡的開心日子，所以特別揀這個日子同大家分享這個開心的消息！其實一直以來都希望有三個小朋友，現在如願以償都非常感恩。今次懷孕也算是計劃之內，生仔或生女也沒所謂，最緊要健康。預產期大約明年年頭、年中左右。之前在內地工作時也沒有跟劇組透露懷孕一事，自己不想有任何特權。我希望公平、公正下比賽，最後都攞到好成績也很開心，而且有BB同二仔Ryan一直陪着自己!因為已懷第三胎，所以好有經驗，沒有覺特別辛苦，基本上同其他懷孕女士一樣，工作時也沒什麼影響。而每次陀B也剛巧有工作在身，今次也不例外，早已適應下來。而懷孕初期也沒特別現肚，沒人察覺！感謝BB好乖，我一直有在內地做檢查，好安全、好順利。但現時疫情下都會份外小心。也祝大家聖誕快樂！」