陳欣妍Shirley學周秀娜玩雪糕誘惑　為身材入行後唔敢食太甜

陳欣妍因為《美女郊遊遊》而人氣急升，最近還接拍廣告。

Shirley較早前為雪糕品牌拍攝這位女神為雪糕品牌拍了一系列有趣短片，短短幾分鐘惡搞男女朋友的日常，由初相識至甜蜜相處、情侶吵鬧、和好如初，陳欣妍Shirley不顧形象惡搞自己成為一個刁蠻女友，實在非常有驚喜。

陳欣妍近年迷上運動，加上少吃甜吃，為了完美身型下了不少苦功，今次拍雪糕廣告，終於可以攞正牌狂食。

Double S女神陳欣妍Shirley於美女郊遊遊著比堅尼行山迅速彈起，被網民封為Viu女神。Shirley因為著比堅尼行山加上豐滿身材而被封女神，會否介意被人經常討論身材？Shirley話自己是健康性感，覺得(o靚)模始祖娜姐是效法對象，娜姐當年由書展出寫真，成功轉型做演員，投身大銀幕，近期更殺入電視台轉戰公仔箱；Shirley亦很想效法娜姐腳步，同雪糕品牌合作拍攝短片。

陳欣妍今年聖誕同大家一樣，多留在家中煲劇。

Shirley表示接到劇本時回憶起小時候曾經食過這款雪糕，而且還經常“扭計“媽咪買雪糕，但因為入行之後要保持身型所以少吃甜食，不過趁今次拍攝可以吃餐飽！Shirley話自己最中意雲呢拿口味，覺得口感好滑，而且唔太甜，罪惡感少些！還大讚這款雪糕保持到小時候的味道！問到Shirley最近忙什麼，Shirley話最近忙拍攝工作，還有趁有空時努力運動，保持住身形，希望觀眾可以見到她最佳狀態。聽工作人員表示，Shirley當日是早上拍攝廣告，到錄影廠之前已經通宵拍攝，工作態度十分認真！對於還是演戲新手的Shirley接受高難度挑戰，她期望透過不斷努力進步轉型，同娜姐一樣，誓要用演技和實力讓觀眾發掘她另外一面。