傳Elkie莊錠欣向CUBE娛樂解約　爆公司已表明不再支持CLC發展

港人韓星Elkie莊錠欣2016年以韓團CLC出道，進行歌手活動外，亦有參與韓劇拍攝，人氣甚高。可是今天（25日）微博卻傳出Elkie向韓國公司CUBE娛樂提出解約，並流傳律師信控訴公司三大行為。

微博早前傳出Elkie向CUBE娛樂提出解約的消息，更附上一張有指是她妥托北京京師律師事務發出的律師信。律師信中提及對公司的三大指控，包括合約期間所有酬勞都由公司先收取，但卻沒有公開所有收入明細；4年來都沒有收過演唱會等收入的分成，只有收過版權稅收入；加上公司管理層人員變動後，公司已表明不再支持CLC發展。

微博今天傳出Elkie向韓國公司CUBE娛樂提出解約。（Newsen）

根據網上流傳的律師信中提及，Elkie要求與CUBE娛樂解除專屬合約外，亦要求公司需在15日內，交出4年間所有收入明細，並支付所有演藝收入，否則將會進行提告。由於消息突然，海內外粉絲都表示相當驚訝，希望Elkie與公司能夠互相好好溝通，暫時韓國CUBE娛樂和Elkie本人則未有回應提出解約一事，韓國亦沒有相關報道。

微博甚至有由北京京師律師事務發出的律師信流傳。（微博圖片）

Elkie 2016年以CLC一員出道。（OSEN）