林峯唔肯畀粉絲用美顏濾鏡合照　老婆張馨月帶囡囡探班勁sweet

自從有了美顏濾鏡相機之後，大部分人都愛用這類特效來拍照，願意用原相機直接影相的人真是少之又少。就連擁有高顏值的明星，亦愛用美顏特效，將自己的靚樣進行「加工」才見得人，不過原來林峯並不喜歡用美顏相機。

原來林峯並不喜歡用美顏相機。(林峯微博)

日前有網民於抖音post了一段短片，是她與幾位粉絲一起去見偶像林峯，並上前與偶像合照。片中的林峯十分之親民，不僅主動除下口罩應粉絲要求逐一合照，還親自揸機玩自拍，表現得來者不拒，全無明星架子。當他發現粉絲的手機開了強勁的美顏特效，即表示不需要用美顏濾鏡，他說：「嘩，佢個美顏好犀利，美到我都唔認得自己。」盡顯幽默率真的一面。

林峯親自揸機與粉絲玩自拍。(抖音截圖)

林峯又跟粉絲表示自己已拍戲拍了一日，開工時間很長，而他的老婆張馨月就突然推住BB車在他身旁過鏡，BB則由傭人抱住，他一見老婆走過即與老婆對望，相當Sweet。網民紛紛留言大讚林峯親民友善有禮貌，肯用原相機出鏡，自然得來又帥氣，簡直是完美。

林峯與老婆張馨月以及囡囡一家三口。(微博圖片)

點擊睇林峯與粉絲自拍片段：

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