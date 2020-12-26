謝嘉怡被網民笑係東莞小姐：第一次聽人咁講，但冇唔開心

謝嘉怡被網民稱為東莞小姐，但鬼妹仔性格的她不是太介意。(謝志源攝)

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謝嘉怡（Lisa）早前出席活動，同場有不少東莞人，因而被網民笑她是東莞小姐。她今晚（26/12）出席《衝上雲霄大選》時，解釋當晚情況，原來當日她是出席親友活動。

「其實出咗嚟食嘢，我真係唔知呀！之前選完港姐，我姑媽話有啲朋友想同我影下相，好快，五分鐘去咗影相，之後走咗，冇同佢哋傾偈，又冇同佢哋食飯，我唔知發生咩事，剩係同佢哋影相咋，所以我唔係好知佢哋個會係乜嚟。」

Lisa強調自己是香港小姐，但沒有對於被稱為東莞小姐而感到不開心，「因為爺爺同嫲嫲係東莞人嚟嘅，但我就唔係好認識，爺爺之前喺大埔賣雞粥好多年，後尾聽到人話我係東莞小姐，我就唔係囉，我係香港小姐。但我唔係唔開心，因為我親戚都係東莞人嚟嘅，但我唔知點解出咗咁多嘢囉，我去到係影相咋！（聽到畀人叫東莞小姐會唔會尷尬？）我未知呀，第一次聽人咁講。我只係用咗5分鐘同佢哋影下相，之後走咗，我飲咗幾啖檸檬茶，冇食飯之後走咗。佢哋係識我爺爺同姑媽，但我就唔識佢哋。」

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