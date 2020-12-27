衝上雲霄大選｜混血兒麥大力奪冠　做機師曾月入20萬而家單身

無綫舉辦的《衝上雲霄大選》三甲昨晚（26/12）終於出爐，冠軍是1號大熱門麥大力（Derek Mackesy），亞軍和季軍分別是3號的盛勁為，以及11號的陸煥恆。

34歲的麥大力賽後立即接受《香港01》訪問，他透露自己是愛爾蘭和香港混血。（劉志源攝）

衝上雲霄大選｜盛勁為奪亞軍被調侃為麥明詩緋聞男友：都唔係真！

34歲的麥大力賽後立即接受《香港01》訪問，他透露自己是愛爾蘭和香港混血，媽媽是香港人，爸爸則是愛爾蘭人，但他自小在香港長大，直至16歲後才離港讀書，22歲大學畢業後就立即投考機師，「大學畢業就喺英國考咗個牌，然後飛過嚟香港做interview。」

醫科畢業的他沒有做醫生，卻成為了機師，他坦言是醫科是「媽咪想我讀」。（劉志源攝）

醫科畢業的他沒有做醫生，卻成為了機師，他坦言是醫科是「媽咪想我讀」，「我媽咪係香港人，naturally佢哋係鍾意醫生㗎啦！但係我鍾意飛㗎！有一日我旅行飛返嚟香港，自己報咗做飛機師，我冇同佢（媽咪）講㗎！咁佢哋畀咗個interview我，之後我咁啱考到。我打返電話畀媽咪，（同佢講）我唔想繼續讀醫，想做飛機師，that's my path now。」

麥大力指媽媽當時嬲到爆，但最後為了兒子開心而讓步。現在麥大力的家人均身處英國，他透露媽媽已經一年沒有回港，但家人均支持他參選，「琴晚先同爸爸、媽媽、哥哥傾完偈，佢哋會話睇住live show㗎啦！」

麥大力指媽媽當時嬲到爆，但最後為了兒子開心而讓步。（劉志源攝）

至於問會否擔心年紀較大，無法適應演藝行業，他稱自己「學嘢快」，而且個性開放，同埋「可以做到好老㗎嘛！」問會否擔心TVB人工低，與機師的20萬人工相差甚遠，他稱人工並不是很重要，「我覺得唔係一個important（嘅因素），as long as 夠用 anyway。」

他認為返工最緊要開心，「開心 together as well。同埋你嗰啲passion，如果你有passion就唔覺係返工呀嘛！」他又透露自己有相當積蓄，現在經濟狀況是「comfortable」。問將來如有機會會否再做機師，他稱未來打算專注在演藝事業上，不介意放棄20萬的高薪厚職，一圓演員夢。

麥大力是單身。（劉志源攝）

麥大力有英俊的混血兒外表，得獎前獲眾多女藝人起哄，勁之受歡迎，但他竟然是單身，沒有結婚亦沒有女朋友。他解釋單身是「timing」問題，又爆今年才回復單身，但未來希望先專注事業。至於榮獲現金獎20萬的他又透露會用獎金請其他參賽者食飯。

榮獲現金獎20萬的麥大力透露會用獎金請其他參賽者食飯。（劉志源攝）

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