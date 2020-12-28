【全民造星III】IG開直播指Ben未夠班奪冠　小肥：有好多人選

全城追看的節目《全民造星III》總決賽已於日前（26/12）圓滿舉行，冠軍就由Ben奪得冠軍，陳葦璇及ANSONBEAN分別奪得亞、季軍。不過網民對於賽果就各有看法，小肥昨日在Instagram開直播，認為Ben雖然好，可以入圍三甲，但不值得奪得冠軍。

小肥在直播中坦言雖然Ben表演很好，但如果要挑選冠軍的話就有好多人選，更指整體表現來說，陳葦璇最應該成為冠軍：「其實我冇乜心水，如果你要我揀，我有啲喜好嘅，但覺得佢（某啲參賽者）都未有入到三甲嘅資格，例如CY，因為我覺得佢唱得真係好，但係咪三甲呢？未係嘅。」有網民問到小肥對於主打靚聲的Kimman的看法，他直言Kimman如果以單一表演來說表現不錯，而整體就還未到有驚喜的地步，亦覺得Cloud應該入圍三甲。至於Mischa，小肥指她可能太認真用錯力而稍微炒了車，但經過這個節目，相信會有更多人認識到Mischa。

重溫當晚阿Ben得獎嘅感動時刻：

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其後小肥邀請了填詞人Tim Lui擠入直播討論賽果，兩人都不禁表示各位參賽者似乎在決賽發揮不到應有的水平，更對賽果感失望。Tim Lui猜測原因可能是Ben的兩個表演，有很大反差，但其他參賽者就沒有這樣做，所以評判會見到Ben的可塑性很高，感覺較為全面。提到心水，兩人都很喜歡CY，雖然還未值得入圍三甲，但笑言CY除了唱得好，更有種戇X的親和力。

有觀眾認為小肥沒有包容新人及尊重得獎者。（IG圖片/@siufay613）

不過就有觀眾認為小肥和Tim Lui作為前輩沒有包容新人及尊重得獎者，小肥對此感到非常無奈，更貼出網民的留言，並回應：「我真係為咗閣下個message專登由頭到尾睇番次個live…………我真係唔覺有針對性嘅謾罵抨擊喎，話CY有種on cow嘅親和力嗰度？但我地都話好鍾意佢架喎，係咪有咩誤會？其實我同TIM LUI由第一季睇到而家，點會唔明參賽者嘅熱血同努力呢？」