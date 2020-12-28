楊冪借髮際線自嘲上不了《姐姐》　暗寸張雨綺靠勾心鬥角上位

內地女星楊冪是電視劇流量女王，顏值爆燈，演技出眾一直無容置疑，想不到她做脫口秀能令人笑到現腹肌。近日楊冪在綜藝節目《脫口秀反跨年》中，大講圈中笑話，更自嘲髮際線後移，所以上不了《乘風破浪的姐姐》，獲網民激讚她高情商，以後也不怕頭髮問題成為焦點。

楊冪在脫口秀自爆拒上《乘風破浪的姐姐》原因。（影片截圖）

楊冪經常要拍攝古裝劇，反串男裝更是家常便飯，難免有點髮際線後移，常年要保持瀏海髮型，想不到這個頭髮問題，卻成為了她上脫口秀的武器。近日她上《脫口秀反跨年》，跟主持張雨綺一輪互動，說自己不是一線女星，也不是女老板，只是普普通通的大美女，簡單幾句開場白，已引得嘉賓觀眾開懷大笑。

+ 18 + 18 + 18

楊冪提到《乘風破浪的姐姐》，自爆早已獲得節目組邀請，但她拒絕了，還即場唱起一段《宮鎖心玉》主題曲《愛的供養》，又說自己沒有唱歌跳舞底子，之後她說出真正原因，「都是想看女星互揪頭髮，看我這個狀況，髮際線堅持不了幾期」，她邊說邊揭起瀏海，又指張雨綺頭頂光亮，看來是跟其他女星互揪頭髮，當張雨綺否認後，楊冪再加一句「反正在正片裡看不到」，句句有骨又讓人覺得好笑。最後楊冪提到今年是她哭得最多的一年，因為家中有事，加上今年的疫情，她鼓勵大家要穩住，最終一定會勝利，獲得無數掌聲。

楊冪身材外貌無可挑剔。（楊冪微博）

下圖有楊冪歷年髮型進化：

+ 17 + 17 + 17

點擊下圖睇Coffee細個嘅相同埋佢依家嘅靚相：