傳張柏芝為避開王菲免節目組炒作　臨陣辭演《乘風破浪的姐姐2》

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》自播出後即大受觀眾和網民的喜愛，當中一眾有份參與的「姐姐」嘉賓，包括鄭希怡、鍾麗緹、張雨綺、伊能靜以及黃聖依等，人氣以及身價都急升。由於外界反應熱烈，製作單位已籌備拍攝第2季，有一批新的「姐姐」嘉賓將會獲邀演出，網民都對最新一季的姐姐名單十分好奇。據悉第2季的名單包括有張栢芝、張馨予、陳妍希、李菲兒以及那英，之前更有傳鍾欣潼 (阿嬌) 曾獲力邀加盟演出，不過阿嬌因為想避開與栢芝同台而辭演了。

有傳阿嬌推掉了該節目。(鍾欣潼IG)

近日又有傳由於王菲將主唱該節目的主題曲，並會應好友那英之邀在節目中亮相，令到原本已答應了參演並且簽了約的柏芝要求退出。有指柏芝原先已準備飛往長沙開工，但她的團隊卻臨時取消航班，以免給節目組任何炒作的機會。而其他有份參演的女星包括那英和陳妍希等都被拍到已抵達長沙準備開工，唯獨沒有栢芝的芳蹤，令她退演的傳言甚囂塵上。不過，亦有網民指該節目的舞台總監關注了栢芝，她的御用攝影師亦已入組，又有指她其實悄悄到了長沙，並沒有退出。

張栢芝現年40歲，顏值爆燈，最適合錄製《姐姐2》。（微博圖片）

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