林欣彤為新歌MV披嫁衣　頒為疫境新人打氣

林欣彤為新歌披上嫁衣，並幻想將來自己的婚禮。

林欣彤（Mag）趕及在12月時推出新歌《無名指的勇氣》，歌曲早前在各線上音樂平台上架後，有歌迷以為Mag「好事近」。但其實此曲在剛加盟華納唱片的時候，就已經敲定了，不過一直未搵到合適時機。經過今年的抗疫生活，Mag與團隊有感大家也過著艱難的一年，尤其是本來計劃好今年結婚的新人，有一些婚禮不斷延期、有一些雖然做不到如願的婚禮，但也選擇如期進行，與另一半結盟。於是決定在年末推出，頌讚所有新人的勇氣，以及為未來打算結婚的新人打氣。

《無名指的勇氣》由林夕填詞。Mag坦言這首歌是難演繹的，因為要唱出歌詞中那件人生大事的感覺，不能太像綿綿情話，但也不能太用力，所以在聲線上也花了不少心機。

Mag認為能夠找到一個願意又合適的人共度餘生，是何等的福氣。而決定把餘生的幸福交給對方的一刻，那種勇氣和期盼，都是非常美麗的。希望所有走到婚姻的戀人，都能牢牢記住最初決定要跟對方共度餘生的勇氣，互相珍惜，互相扶持，一起面對人生的種種，一起走到最後。

身上鑽飾加埋近50萬。

今次的MV拍攝由林欣彤親身上陣，飾演一個待嫁新娘和男主角準備結婚的種種心情，氣氛甜蜜。而Mag更獲得珠寶品牌借出總值超過五十萬的鑽飾。拍攝MV當日，Mag也幻想將來婚禮模樣，在一片沙灘上或草地上，充滿陽光的大自然環境舉行，然後有家人和朋友出席便十分滿足。Mag坦言不想婚禮太隆重，一切從簡，最重要是大家都開開心心，沒有因為籌備而產生的壓力和煩惱，簡單溫馨就好。