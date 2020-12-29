孫儷一件風褸穿10年好慳家　仲有貼身衣物保留廿年

內地一線女星孫儷，雖然年收入逾億，但她在圈中卻是出名的慳家之人，近日她主演的電視劇《理想之城》煞科，她跟台前幕後一起大合照，而她身上的杏黃色外套，原來已經穿了10年，確是最慳家的女藝人，其實孫儷還有不少節儉行徑，令人又驚訝又佩服。

《理想之城》煞科，孫儷跟台前幕後合照。（孫儷微博）

孫儷是電視劇流量女王，在今年的福布斯中國名人榜位列25名，但她平日生活簡單健康，最愛是跳舞及做瑜伽，雖然她跟丈夫鄧超也是收入不菲，卻是圈中出名的慳家之人，育有一對子女，孫儷不止不好名牌，兩次懷孕均是穿二手衫，她表示大肚婆衫只穿一年，其實十分浪費，她的節儉行徑，獲得不少掌聲，比起喜愛炫富的女星可謂一天一地。

孫儷拍攝《那年花開月正圓》，杏黃風褸已經登場。（劇照）

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近日孫儷主演的電視劇《理想之城》煞科，她跟台前幕後合照，當時穿上杏黃色風褸的她，談笑風生，衣著偏向簡單，但原來這件風褸陪著她多次在公開場合亮相，早於2010年她Po出購入風褸相，之後拍攝《芈月傳》、《那年花開月正圓》，孫儷也是穿著這件風褸排戲，盡顯她節儉的一面。不過孫儷保留最耐的衣物，是一對小學時鄰居送贈的襪子，相信甚有紀念價值，孫儷性格慳家，為人念舊，在圈中可謂相當難得。

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