全民造星III︱彭秀慧B組戀事多籮籮　Candy同Will成第４對戀人？

ViuTV王牌選秀節目《全民造星III》日前圓滿落幕，總決賽播出後更贏盡口碑。一眾參賽者經過多月來的密集式訓練，不單只與導師以及隊員建立深厚的感情，亦因為日久生情成功造就不少情侶。碰巧這幾對小情侶均來自導師彭秀慧（KP）的B組，難怪網民都話：「B組桃花運極旺。」

一眾參賽者經過多月來的密集式訓練，不單只與導師以及隊員建立深厚的感情，亦因為日久生情成功造就不少情侶。（IG/ @timothy.kong）

CY、卡文同搭港鐵舉止親密

被稱為「神經刀」的CY（陳澤言）在十強總決賽中，因公然駁評審兼ViuTV高層金廣誠嘴而成為熱話。24歲的CY最近被爆戀上同組26歲的卡文（關嘉敏），二人被影到一同乘搭港鐵，期間女方更挨落CY身上，舉止親密。事後他們回覆傳媒時否認戀情，指還在「了解中」並希望外界能給予空間。

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KLAU、KiKi賽前兩個月拍拖

再次參加《全民造星》的KLAU（劉瑞祈）今季成功殺入十強，有指他賽前兩個月已經與有「翻版周迅」之稱、25歲的KiKi（張凱娸）拍拖。二人的緣分由ViuTV另一節目牽成，之後齊齊參加《造星》又獲分同一組，可說是相當有緣份。而KLAU的粉絲又碰巧稱為「Kiki」，雖然他指二人是好好的朋友，不過Kiki就大讚KLAU決賽的表演值500分。

Timo、丁悅後台十指緊扣

參賽後一直被網民追擊的Timo（江宏基）就被指戀上同組的丁悅，雖然Timo否認拍拖並指二人只是好朋友，不過眼利的網民就發現他們曾在後台十指緊扣，非常肉緊地看隊員演出。

眼利的網民就發現他們曾在後台十指緊扣，非常肉緊地看隊員演出。（網上圖片）

Will、Candy被指IG直播互動甜蜜

除了這3對情侶外，Will（李浩軒）又疑似戀上同隊的「粉紅頭」Candy（吳筱茵），有網民指他們在IG直播時互動甜蜜，女方更憑歌寄意認為二人關係匪淺。Will回覆《香港01》時指與Candy是音樂上互相交流的好朋友，希望大家不要誤會：「我同Candy只係好好嘅朋友嚟咋，要幫佢澄清下先。可能最近出現咗好多對造星CP情侶，但我同Candy只係音樂上大家會互相交流嘅好朋友。至於開live嘅互動好sweet，我就真係唔覺會有幾sweet，可能網民鐘意做拉攏關係先咁講啫，請大家唔好誤會！」