01最賞睇娛樂大獎︱投票結果出爐！　張曦雯得票近5成膺年度女神

由《香港01》主辦的第二屆《01最賞睇娛樂大獎》於12月23日結束，六大組別：「最有話題新聞」、「年度CP」、「年度風雲人物」、「最強金句」、「年度男神」以及「年度女神」的全民投票結果亦已出爐。

馬國明和湯洛雯的戀情獲不少圈內圈外人祝福。（Instagram/@roxannetong）

羅志祥被周揚青揭發「多人運動」後宣布9年情完結。（羅志祥@微博）

先講「最有話題新聞」，屬於今年全城熱話的「羅志祥多人運動」以40.88%的總票數獲得第一，第二位是「馬明靚湯拍拖」，得票率是15.86%；「楊明涉嫌不小心駕駛」則以10.79%得票率排名第三。

「年度CP」方面，今年公開承認拍拖的馬國明和湯洛雯，以大熱姿態獲得多人投票支持，得票率高達42.14%，第二位為劇集《愛‧回家之開心速遞》的「大小姐」林淑敏和「送水輝」許家傑，得票率為16.66%；第三位是《反黑路人甲》是「男男CP」王浩信與張振朗，得票率為14.16%。

馬國明以最高票數成為「年度風雲人物」。（資料圖片）

「年度風雲人物」，馬國明與羅志祥分別以31.79%和25.03%得票率位列第一名和第二名，而獲得今屆「香港小姐競選」冠軍的謝嘉怡則以17.34%得票率位列第三。「最強金句」入圍三甲，分別是周揚青的「多人運動」、卓韻芝於《全民造星III》所講的「唔好啦！」以及「阿叻」陳百祥的：「我的字典裏沒有『怕』字！」，三者得票率相當接近，最終周揚青那句以21.96%險勝，其餘兩名則分別有20.6%和20.12%得票率。

「年度男神」周嘉洛勝姜濤。（資料圖片）

張曦雯以大熱姿態成為「年度女神」！（資料圖片）

「年度男神」和「年度女神」的賽果有點驚喜。前者三甲分別為周嘉洛、姜濤和余德丞，當大家以為姜濤志在必得的時候，勝出的是周嘉洛，得票率為28.97%，而姜濤則有25.73%，余德丞則有15.55%得票率。後者張曦雯以全勝姿態贏出，得票率近五成，有47.3%，而第二位和第三位是謝嘉怡及陳欣妍，得票率分別有23.59%和10.03%。

隨着投票結束，連帶跟今次活動相關的問答遊戲亦已有結果，所有參加抽獎者，都要回答一條問題 ── 「你最喜歡的2020年電視節目是甚麼？為何？」

經過一輪評核，我們選出最精彩、令人印象深刻及令人產生共鳴的一位：「最鍾意TVB劇集《香港愛情故事》，利用寫實的故事鋪排反映現今香港人因土地問題而導致的生活寫照，當中情侶/夫婦及與雙方父母相處時產生嘅摩擦亦非常反映現實，題材貼地又能帶出社會問題，同時亦是多數香港人的必經階段，令有類似經歷的觀眾更易產生共鳴並想追看劇情發展，不得不讚賞編劇的用心。我個人認為於劇中最大的得著及感受是故事在提醒我們擁有相似經歷的人要重拾戀愛的初心，好好珍惜愛人及家人，為自己及家人而活，不是為了冷冰冰又帶不進棺材的物業而活，希望所有看過這套劇的觀眾都似我有這種感覺甚至更深的體會，願每個香港人都多一分愛少點紛爭及罵聲，令生活環境更和諧。」

得獎者姓名：K*** S** H***

我們會有專人通知得獎者有關消息。