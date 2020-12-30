強尼IG暗示極大機會開拍《全民造星IV》　盛傳梁祖堯將擔任導師？

ViuTV王牌選秀節目《全民造星III》日前圓滿落幕，自開播以來話題性十足更贏盡口碑，據指節目組將乘勝追擊明年開辦《全民造星IV》。雖然監製花姐就話要唞唞先，不過主持強尼在IG出Po發表感言時就指：「兄弟姊妹唞足精神，幾個月後又嚟過啦」，由於過去三年《造星》都在5、6月左右籌辦，故他的帖文，似乎暗示極大機會開拍《全民造星IV》。

ViuTV王牌選秀節目《全民造星III》日前圓滿落幕，自開播以來話題性十足更贏盡口碑。（蔡俊業攝）

梁祖堯回應任《造星IV》導師：真心冇！

除一眾參賽者吸納大量粉絲外，導師林二汶、彭秀慧以及被A組成員稱為「媽媽」的客席導師梁祖堯（祖祖）同樣大受歡迎。梁祖堯早前出席總決賽，接受傳媒訪問時就透露將會擔任《全民造星IV》的導師，唯一條件就是不想與林二汶做對手。對於是否落實擔任新一季的導師，梁祖堯回覆《香港01》時就否認有關消息：「完全冇件咁嘅事，真心冇，佢哋都未開始4嘅所有嘢。如果舞台劇開翻，其實唔容易Spare半年去專心做呢件事，嗰晚Up 吓，係個記者問我想唔想做，唔係花姐問呀。」假如有祖祖加入幫忙，相信粉絲們就一定開心又期待。

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