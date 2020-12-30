柳俊江涉危駕｜Facebook現身寫千字文勁感觸：如何寬恕自己

柳俊江於周二（29/12）涉嫌危險駕駛被捕，事後網上亦流傳車Cam影片，從片中的影像見到柳俊江私家車疑衝燈尾，結果與鐵騎於交界位置「十字鎅豆腐」相撞，35歲鐵騎士鐵騎受傷倒地，而現涉嫌危險駕駛被捕的柳俊江現已獲准保釋候查。

睇睇網上車Cam影片：

柳俊江涉危駕｜車Cam曝光 柳俊江私家車疑衝燈 交界與鐵騎相撞

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12月30日晚，柳俊江終現身Facebook，以「再見了，我的2020」為題分享千字文，非常感觸，雖然未有直接回應車禍事件，但字裡行間滲透出，他對自己在2020所經歷過的「痛苦和掙扎，並從中學習如何「寬恕自己，放下仇恨，放下敵意，move on」，同時寄望將來。

柳俊江原文如下：

每一個朋友都跟我說：「不要緊，2021會好的。」我抱著這個盼望走到今天，步履蹣跚，冷不防還來了一場意外。原本想笑著倒數的我，只能勉強苦笑到煙火原本要綻放的一刻，然後在一片冷空氣中尋找消失的燦爛。

年末又令朋友們擔心，未能逐一回覆，只說我仍安好，願大家也能安好，完完整整告別難以忘懷的一年。趁今年的最後來個剖白，掏心掏肺地，也無不可。「it's ok to be not ok」，我今年學到的其中一課。

小風波、小風雨，已經免疫了，不瞞你說，曾經鬼門關前徘徊過。看過最壞的風景，仍然會傷心，但心裡已結了厚厚的、刺不穿的繭。2019年做了一件事，伴隨各種後果，以為已經夠壞了，到2020年農曆年後，差不多就是疫情開始嚴重的時候，命運就跟我開了一個大大的玩笑。透過寫書的力量去支撐自己，強忍創傷和壓力，寫成了一本成功的書，卻壓垮了自己。回看將近一年的折磨，每天沉浸在失望、悲傷、憤怒、孤單、猜忌、乞求、絕望之中。回看種種不幸，就像死裡逃生，真不知道是如何走過來的。花了好幾個月撐起滿身傷痕的殘軀，強顏歡笑到騙過自己，好像終於看到石縫透光，卻又一次一次跌入深淵。哭過了，拍拍肩膊上的灰塵，跌跌撞撞，又再失魂落魄地上路，然後和自己講：「捱過了，會好的。」重複地，重複地，直到今晚。

話題扯遠了，想講的都不是這些，而是在痛苦掙扎中學到的，最重要的一課：如何寬恕自己。

老土極了的話題，但不是歷劫餘生，未必能真箇理解真正的寬恕，而唯有真正的寬恕，才能讓我們放下不安，放下仇恨，繼續走好該走的路。「寬恕自己」的理解，好像很簡單，就是不追究自己的過錯，甚至把責任推卸給別人。自己永遠是對的，就永遠能寬恕自己，不是嗎？不是的，唯一真正寬恕自己的方法，是寬恕傷你的人。

旁人幹的壞事，最多都只是皮肉之傷；能把你傷到心坎裡的，一定是你愛過的，投入過感情的人。當你珍惜的人反而傷害了你，愛瞬即轉化成恨，讓你恨的咬牙切齒、不能自己。我們會一直問：「為何你要這樣對我？為何你要這樣傷我？」可惜，人性永遠不會探究背後的原因，我們只會用自己的敵意和仇恨，投射到對方的影子裡，作為唯一解釋。我們想方設法全面發動攻擊，想討回公道、想報一箭之仇、想傷害對方⋯最後最受傷害的，永遠是自己的心。出了一口氣嗎？憤怒和悲哀還是堆積，沒完沒了，循環不息，沒有出路。

世上沒有人會毫無緣故地傷害身邊的人，正如你也不會這樣做。願我們能夠對那個重要的，或曾經重要的人，放下仇恨，放下敵意，縱然分離或一起，都一一放下。閉上眼睛，幻想對方坐在你眼前，嘗試體察他/她對你作出傷害時，背後隱藏著的哀傷、不安和種種軟弱。可能是貧乏的安全感，可能是隱藏的孤獨感，可能是難以名狀的壓力，甚至可能是原生家庭的陰霾。嘗試感覺對方的悲傷，也跟著一同悲傷。能洞察別人的悲傷，慢慢可以看到種種因果，從而寬恕對方，你會發現，你也能寬恕自己，放下仇恨，放下敵意，move on。

謝謝2020年，我學會了很多，我要放下你，追逐明年耀眼的煙火，再見。

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