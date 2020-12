柳俊江涉危駕｜Facebook現身寫千字文勁感觸：如何寬恕自己

柳俊江於周二(29/12)涉嫌危險駕駛被捕,事後網上亦流傳車Cam影片,從片中的影像見到柳俊江私家車疑衝燈尾,結果與鐵騎於交界位置「十字鎅豆腐」相撞,35歲鐵騎士鐵騎受傷倒地,而現涉嫌危險駕駛被捕的柳俊江現已獲准保釋候查。

柳俊江涉危駕|車Cam曝光 柳俊江私家車疑衝燈 交界與鐵騎相撞

12月30日晚,柳俊江終現身Facebook,以「再見了,我的2020」為題分享千字文,非常感觸,雖然未有直接回應車禍事件,但字裡行間滲透出,他對自己在2020所經歷過的「痛苦和掙扎,並從中學習如何「寬恕自己,放下仇恨,放下敵意,move on」,同時寄望將來。

柳俊江原文如下:

每一個朋友都跟我說:「不要緊,2021會好的。」我抱著這個盼望走到今天,步履蹣跚,冷不防還來了一場意外。原本想笑著倒數的我,只能勉強苦笑到煙火原本要綻放的一刻,然後在一片冷空氣中尋找消失的燦爛。

年末又令朋友們擔心,未能逐一回覆,只說我仍安好,願大家也能安好,完完整整告別難以忘懷的一年。趁今年的最後來個剖白,掏心掏肺地,也無不可。「it's ok to be not ok」,我今年學到的其中一課。

小風波、小風雨,已經免疫了,不瞞你說,曾經鬼門關前徘徊過。看過最壞的風景,仍然會傷心,但心裡已結了厚厚的、刺不穿的繭。2019年做了一件事,伴隨各種後果,以為已經夠壞了,到2020年農曆年後,差不多就是疫情開始嚴重的時候,命運就跟我開了一個大大的玩笑。透過寫書的力量去支撐自己,強忍創傷和壓力,寫成了一本成功的書,卻壓垮了自己。回看將近一年的折磨,每天沉浸在失望、悲傷、憤怒、孤單、猜忌、乞求、絕望之中。回看種種不幸,就像死裡逃生,真不知道是如何走過來的。花了好幾個月撐起滿身傷痕的殘軀,強顏歡笑到騙過自己,好像終於看到石縫透光,卻又一次一次跌入深淵。哭過了,拍拍肩膊上的灰塵,跌跌撞撞,又再失魂落魄地上路,然後和自己講:「捱過了,會好的。」重複地,重複地,直到今晚。

話題扯遠了,想講的都不是這些,而是在痛苦掙扎中學到的,最重要的一課:如何寬恕自己。

老土極了的話題,但不是歷劫餘生,未必能真箇理解真正的寬恕,而唯有真正的寬恕,才能讓我們放下不安,放下仇恨,繼續走好該走的路。「寬恕自己」的理解,好像很簡單,就是不追究自己的過錯,甚至把責任推卸給別人。自己永遠是對的,就永遠能寬恕自己,不是嗎?不是的,唯一真正寬恕自己的方法,是寬恕傷你的人。

旁人幹的壞事,最多都只是皮肉之傷;能把你傷到心坎裡的,一定是你愛過的,投入過感情的人。當你珍惜的人反而傷害了你,愛瞬即轉化成恨,讓你恨的咬牙切齒、不能自己。我們會一直問:「為何你要這樣對我?為何你要這樣傷我?」可惜,人性永遠不會探究背後的原因,我們只會用自己的敵意和仇恨,投射到對方的影子裡,作為唯一解釋。我們想方設法全面發動攻擊,想討回公道、想報一箭之仇、想傷害對方⋯最後最受傷害的,永遠是自己的心。出了一口氣嗎?憤怒和悲哀還是堆積,沒完沒了,循環不息,沒有出路。

世上沒有人會毫無緣故地傷害身邊的人,正如你也不會這樣做。願我們能夠對那個重要的,或曾經重要的人,放下仇恨,放下敵意,縱然分離或一起,都一一放下。閉上眼睛,幻想對方坐在你眼前,嘗試體察他/她對你作出傷害時,背後隱藏著的哀傷、不安和種種軟弱。可能是貧乏的安全感,可能是隱藏的孤獨感,可能是難以名狀的壓力,甚至可能是原生家庭的陰霾。嘗試感覺對方的悲傷,也跟著一同悲傷。能洞察別人的悲傷,慢慢可以看到種種因果,從而寬恕對方,你會發現,你也能寬恕自己,放下仇恨,放下敵意,move on。

謝謝2020年,我學會了很多,我要放下你,追逐明年耀眼的煙火,再見。

