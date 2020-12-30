張建聲宣布與蕭定一完約　視對方為伯樂：感恩你改變了我的一生

現年37歲的張建聲（Justin）近年憑着《反黑》、《向西聞記》等網劇而演技備受肯定，在電影界積極發展的他亦拍了不少作品，但今日（30日）他突然在社交平台發文宣布與經理人公司完約，結束9年合作關係，並公開感謝老闆蕭定一：「還記得當年在《3D肉蒲團》首映禮後的宴會中，你問我有沒有興趣簽約正式成為演員，當時的我真的受寵若驚，但你說當演員真的很辛苦、很受壓力，尤其是要當個實力派，我想了一想，自己還有輸的地方嗎？於是一紙動筆，正式投身電影圈了。由《一路向西》、《壹獄壹世界》、《作家的謊言》等等，每一部你都給予我意見，改變我的想法及見證著我的成長，沒有你這個『伯樂』，就沒有今天的我。多謝你這九年的照顧，亦感恩你改變了我的一生，除了多謝，還是多謝。『一支穿雲箭，千軍萬馬來相見。』在心中。約滿了，是時候想辦法游出大海了，世界很大，他朝必有相逢時。」