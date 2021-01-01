矚目配角｜白彪韓國拍戲搵命博　三樓跳下跌斷腳：用雲南白藥罨住

如果你是TVB的的忠實粉絲，尤其是年輕新一代，相信都對「白彪」這個名字不陌生，皆因他去年開始在處境劇《愛·回家之開心速遞》中飾演常與「大龍生」鬥個你死我活的大富豪「雷公」而在觀眾心中留下深刻印象，從影50載的白彪原名劉國榮，在轉型做演員之前原來曾經是香港的經典武打演員，70年代時更威到去韓國發展，是當地人眼中的「Hong Kong Movie Star」。 撰文：趙允琳 攝影：陳順禎 短片：詹郭敏 剪接：呂榮棟

就算你不知道白彪的名字，亦一定對他的樣子不感到陌生！（陳順禎攝）

做武師收入高

「初初點解入行就係好偶然，睇到報紙話邵氏有技能訓練班，係做動作嘅，就諗住入去考下都好吖就試下！」就是當初一份衝勁令白彪誤打誤撞展開武打生涯。通過考試後，白彪就正式入邵氏跟林蛟師傅學武，一年間學習了很多體能及拍動作片的技能，例如跳彈床、碌地等全部都很考驗敏捷反應。：「出嚟我就做武師，嗰時做武師好好搵，一日可以拍兩組，同埋我嗰時又做副指導又做替身又做武師，一日三組嗰個錢係好搵過演員！」他形容當年做一日已經有過千元收入，再加上該年代約10萬元就已經能買到一單位，因此生活並不太艱難，父母亦沒有太反對：「以前我未做武打演員前，我都係做製衣廠工人，但做呢行嘅入息又好過之前好多，做武師一個月已經買到五分一層樓啦，所以老竇老母都覺得我鍾意做乜就做乜。」

白彪曾三度飾演郭靖。（網上圖片）

1976年佳視的《射鵰英雄傳》由白彪擔任男主角郭靖一角，米雪則飾演黃蓉。（網上圖片）

頂硬上騎馬獲賞識

雖然當年已經算身手不凡，但白彪笑言自己並不是樣樣皆精，為了得到更多拍攝機會，就算自己不懂騎馬都要扮識「頂硬上」：「如果你話唔得，個武術指導就會有個印象話：『呢個人都唔得嘅，唔該你企後面！』，所以乜都話得！」他憶述自己於1972年拍攝邵氏的《十四女英豪》時，有場騎馬戲要男扮女裝做女主角何莉莉的替身，卻遇上一隻會發狂的「臭馬」：「當時我都唔係好識騎馬，但我一騎上去話之你，隻馬已經發狂咁跑，15分鐘都有。我啲頭飾呀、髻呀、衫呀，嘩，全部甩曬！佢唔危險嘅都唔去，係咁喺叢林度穿插，所以我全程攬住隻馬同佢鬥咗10幾分鐘佢先肯停。」結果他就憑一次的好表現得到武術指導讚夠膽識：「覺得你真係做到嘢，日後除咗替身我仲做咗副武術指導同，乜都做。」

白彪自問身手不凡，但遇着騎馬場面都要頂硬上。（陳順禎攝）

Hong Kong사람Movie Star！

現時韓國KPOP熱潮席捲全球，但其實70年代仍然是香港武俠功夫片的天下，香港武打演員去到韓國都受到巨星級的待遇。備受器重的白彪當年更拍戲做替身拍到去韓國，並在當地發展了長達兩年的時間：「你知初初韓國拍戲好落後，香港人去到嗰度佢哋（韓國人）會崇拜我哋。『嘩！Hong Kong사람Movie Star（香港人電影明星）！』但係拍嘅時候啲動作佢哋又唔識，我哋跳落嚟要紙皮盒（墊底）㗎嘛，我哋香港嗰啲搵新奇士或者萬寶路嗰啲咁大個㗎嘛，但韓國啲紙皮盒就得好似公仔麵咁大，我一睇咁細個要攞幾多個先可以堆砌呢？唯有用棉胎、榻榻米舖番高佢！」

白彪憶述當年拍替身戲受傷骨折的經歷，令他腳上多了兩顆螺絲。（陳順禎攝）

雲南白藥治斷腳？

他坦言做武行就要「搵命博」，而且當時製作又比較「土炮」欠缺安全措施，受傷就像家常便飯一樣，甚至會因此少看傷勢而延誤治療：「嗰時我喺棵樹三樓咁高一跳落嚟，天氣又凍、 啲盒唔夠硬淨，左腳一啪斷咗！嗰時我喺韓國喎、又仲拍緊戲，去醫院又唔知點，結果咪搵啲雲南白藥噏住佢！最後有個醫生朋友警告我再唔理可能腳都爛，結果就入醫院開刀鑲螺絲。」他笑言今時不同往日，現時做武行則幸福得多：「而家嗰啲安全到不得了，兩條粗威吔咁樣吊住你，做咩動作都得，好似手指尾咁粗，但我哋以前啲威吔得好似電線咁幼，嗰時嘅製作係危險好多！」

白彪曾經去過韓國兩年，被當地人當成電影明星般崇拜。（陳順禎攝）

因禍得福成為郭靖

因傷休養三四個月後，白彪考慮到自己都有年紀大的一日，體力亦會變差，於是萌生離開武行的念頭，下決心向演員路邁進。他笑言自己轉型做演員的機遇剛剛好，適逢當時民初片盛行，非常需要身手非凡的壯丁：「只要有番咁上下身手，製片同老闆就會話『不如你上吖！』，其實我都冇乜所謂，嗰時民初片武打片發行全世界，就算去到非洲都要『Kungfu（功夫）』，所以每一個人都好大機會上位。」在機緣巧合之下，白彪在1976年獲導演監製賞識擔任佳藝電視《射鵰英雄傳》郭靖一角，雖然他本人覺得「可能我個樣戇居居啦」而被選中，但他演過一次郭靖之後，分別再於同年的《神鵰俠侶》及1995年無綫電視重拍的《射鵰英雄傳》中飾演金庸筆下的郭靖，亦因此成為白彪從影50載其中一個最具代表性的角色。

白彪（陳順禎攝）

三度離巢TVB

白彪是少數曾效力過佳藝電視、麗的電視、亞洲電視、無綫電視（TVB）及香港電視網絡的演員，雖然初時有做男主角的機會，但他在佳藝電視結業後轉投麗的，更於1989年加入TVB後僅拍一套劇就舉家移民加拿大，期後5年間多次回港工作拍劇，不過都沒有太大迴響。他於2002年效力亞洲電視幾年拍過13部劇，直到2009年再重返TVB，2012年一度轉投香港電視網絡再離巢。前後三次離開TVB仍未有太大突圍機會，白彪去年5月又再輾轉回TVB只是本着有戲拍的心態，卻沒想過能憑「雷公」一角入屋再創事業高峰：「呢次返黎我覺得自己做咗咁耐，你畀嚿嘢我做就得喇！初初入嚟第一套係《香港愛情故事》，之後先係《踩過界2》，個劇本我都好鍾意，之後《愛·回家之開心速遞》先再搵我攝入去，雷公又好有發揮，真係好開心！」

白彪所飾演的雷公大獲觀眾喜愛。（《愛·回家之開心速遞》影片截圖）

入行51年首獲認同

成功憑處境劇入屋後，白彪回TVB第一部拍的《香港愛情故事》大受歡迎，他所飾演的粗獷大男人爸爸「漢聲」更獲網民大讚入型入格，順利入圍今年《萬千星輝頒獎典禮》「最佳男配角」，他形容是自己入行51年以來首度得到認同：「真係意料之外，自問自己盡曬力做好佢，呢次真係第一次，就算選唔到我已經好開心，係觀眾畀我嘅一個認同！」競逐該獎項的還有多位資深演員，包括吳岱融、蔣志光、姜大衛、李成昌、鄭則仕、許紹雄及胡楓，白彪坦言甘拜下風，認為自己有份入圍已經「贏咗」：「佢哋好勁呀，個個都係我嘅勁敵，你睇下修哥、John哥、岱融佢哋個個都咁有經驗，其實我諗個個都有機會！」

白彪在劇中飾演脾氣暴躁的大男人，經常對龔慈恩粗聲粗氣。（《香港愛情故事》劇照）

原來這是白彪三度回巢第一個接拍的作品。（《香港愛情故事》劇照）

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