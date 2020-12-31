胡定欣獲大讚腎臟功能良好　隨時準備「有喜」：首先要搵到另一半

胡定欣今日（31/12）現身銅鑼灣出席健康產品新店開幕儀式，雖然本港氣溫急劇下降，不過她依然無懼寒冷以紅色超短裙上陣。活動上，中醫師替定欣把脈更大讚她的腎臟功能非常好，隨時可以準備「有喜」，定欣笑言要先找到另一半：「首先要搵到另一半，好開心知道自己身體好好，假以時日有機會就唔需要太擔心。」

胡定欣現身銅鑼灣出席健康產品新店開幕儀式，雖然本港氣溫急劇下降，不過她依然無懼寒冷以紅色超短裙上陣。（梁碧玲攝）

好姊妹胡杏兒早前參加內地真人騷《演員請就位2》，更勇奪「年度最佳演員」，定欣指杏兒不時分享參賽時的心情，亦感受到當中的壓力，不過假如有機會自己都想嘗試一下：「知道真係不容易，壓力都幾大。尤其是你唔係一個新人，杏兒喺呢行做咗二十年，平時係觀眾畀Comment，而家上到台板畀咁專業嘅大導演去評價你做戲。你要放低身段去接受唔同評語，但一定有得著。如果有機會都好想嘗試，係一個挑戰。」

為免其他人擔心，杏兒將懷孕一事收得非常密實，定欣坦言只是比大眾早知一日，不過當中亦有看出端倪。（梁碧玲攝）

為免其他人擔心，杏兒將懷孕一事收得非常密實，定欣坦言只是比外界早少少知道，不過當中亦有看出端倪：「我都係比傳媒朋友早一日知道，都唔係知道咗好耐。但係我哋幾個好姊妹之前都發現佢嘅樣子有所變化，不過大家就唔敢講。」定欣亦非常佩服杏兒的決心：「上去做節目時已經知道懷孕，仲要係好初期，佢都冇放棄到機會。如果畀我，我一定會好擔心，佢性格就係咁。」家庭、事業都兼顧得非常好的杏兒更獲定欣封為偶像和學習對象。

適逢今晚是除夕夜，定欣工作過後便會回家：「安安靜靜喺屋企度過，都會同朋友視像倒數，展望2021年無論事業，感情姻緣都希望會愈嚟愈好。」

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