黃心穎最後一部TVB劇集《堅離地愛堅離地》正在播映,雖然她未有現身幫手宣傳新劇,惟心穎亦活躍於社交網站,不時就會與網友分享個人動態和生活點滴。

而在2021年正式來臨之前約一小時,黃心穎就在IG分享了一張與愛犬開心跳舞的相片。

表面上,心穎好似好輕鬆,但實際上,從她的文字看來卻有弦外之音:「A year that has shown us so much(意譯:今年真係睇到好多嘢)」,似乎心穎過去一年都有些難言之隱。

睇睇心穎靚相: