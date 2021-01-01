方力申自爆2020年收入少六成　鼓勵大家面對逆境改變心態

踏入新的一年，不少明星都在個人社交平台總結過去366日以來的經歷。今日（1日），方力申（Alex）在IG發文，表示最近被記者問及「演藝生涯中有哪些大起大跌的時期」，他直言：「大起？談不上，大跌，那肯定是今年。在疫情影響下，個人收入比前一年至少少六成，再加上我投資的游泳教學事業，就更是雪上加霜。」

方力申透露2020年的收入比前一年至少減少6成。（Instagram@alexfongliksun）

收入大大減少，但體重卻節節上升，方力申續指道，由於抗疫疲勞，因此有些欠缺鬥志，無心戀戰，體重創下歷史新高，幸好有一班積極向上的兄弟，令他在一個月後減了15磅。過程中，大家發現原本的目標只是想改善身型，但其實潛移默化中，自己的心態也改變了，「當控制不了環境，但原來可以控制自己的心境，就算戴上口罩，都要讓大家看到我們的笑容。」為此，方力申聯同11位朋友記錄了「抗疫」生活，或於最近出爐。同時，他不忘繼續提醒自己，鼓勵大家：「唔好俾眼前環境影響自己嘅心境，學習用自己嘅心境去轉變當時環境！(密切留意，我是一月的主角)。」