晚吹︱七仙羽爆2021運程大旺之法　吸財全靠飲銀行水同拜五角？

2020年受疫情影響，社會氣氛低壓，ViuTV綜藝節目《晚吹- 總有一瓣喺左近》最新一集（1/1）請來憑ViuTV綜藝節目《鬼同你上位》而人氣急升的七仙羽師傅做嘉賓，教授各位2021年提升運程的方法，原來飲銀行水可以賺大錢？

《晚吹- 總有一瓣喺左近》今晚再大講靈異經歷。（影片截圖）

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七仙羽師傅在節目中提到，2021年要大旺有許多方法，其一是飲由銀行或有錢人家中提供的水，有助吸收運氣。其二是用手貼住銀行門口，「講自己名同心願，可以吸財。」聞及新奇方法的主持人岑樂怡和詹朗林均嚇一跳，七仙羽立即笑稱：「保安拉你，你咪去第二間囉！好過你窮。」

她又指，入門要記住拜家中的靈體和神明（俗稱：地基主），「日日拜屋企更旺。唔拜佢會搞搞震、工作唔順利，但香港冇人拜。」另外她建議，可以在家中燒大量鼠尾草、以及過年過節要拜五角。她又搞笑指，如要2021年大旺，「可以錄低偶像把聲，日日播」，兩人能量便會相近。

七仙羽師傅教大家2021年提升運程方法。（影片截圖）

其後她接受《香港01》訪問，提到除了上述方法外，家中長擺鮮花有助驅走負能量，改善磁場，「人係宇宙一份子，人生存要靠能量。人能量好，運氣就好。鮮花可以令屋企磁場改變，擋壞磁場。」又指可以「斷捨離」，尤其扔舊鞋，「新一年，扔夠50件嘢，能量流通先有運行。」

聽到要錄低偶像把聲日日播，潘紹聰都嚇到。（影片截圖）

經濟動蕩至2024年：保住條命先！

至於去年準確預測有瘟疫的七仙羽又提到，2021年瘟疫會繼續肆虐，「經濟、股票會唔穩定，仲差過2020年，要非常小心。股災走唔甩，留多啲現金、實金。唔好炒樓，因為樓市唔會再升。」又指經濟動蕩會持續到2024年，建議大家這段時間「保住條命先」。至於行衰運人士，七仙羽建議他們除了斷捨離外，最好再搬一次屋，如無法搬屋，「可以多唸《金剛經》，同埋日行10善。」

七仙羽去年憑《鬼同你上位》爆紅後，日前更在《2020 ViuTV 金Bear圍威喂派奬典禮》勇奪「我最喜愛人物大獎」，期間更與主持保錡合唱《七師傅I love you》以及大跳中國舞，更一度爆出金句：「好擔心是不是豬肉獎？我食齋嘅......」相當爆笑。

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