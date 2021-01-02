叱咤2020︱柳應廷奪生力軍金獎感激戰友：音樂路上從來沒有敵人

《2020年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》於昨晚（1/1）圓滿落幕，賽果亦已塵埃落定。MIRROR成員柳應廷（Jer）奪得「叱咤樂壇生力軍」金獎，他推出的三首個人作品以「物語」為主題，雖然每一首歌曲的難度都非常高，不過亦成功突顯Jer的唱功。

MIRROR成員柳應廷（Jer）奪得「叱咤樂壇生力軍」金獎。（IG/ @jeremylaous）

Jer今日（2/1）亦有在IG發表得獎感受，除感激家人、朋友以及音樂班底一直的支持和愛戴外，亦有為音樂路上的伙伴打氣：「台上太緊張，唔記得咗多謝一路支持我嘅家人朋友。仲有『柳柳粉們』，多謝佢哋一路默默嘅背後支持，比咗好大力量我去做好音樂。仲有今年最重要嘅Carl叔叔同小克，多謝你哋為我嘅用心創造咗『物語三部曲』，好想同佢哋單獨合照，唔記得咗。」

他續說：「2021年呢隻小海龜要游出大海喇，多謝每一位嘅支持說話，我會繼續努力。再一次感謝商台支持我嘅DJ、家人、朋友，一切在心中。音樂路上從來沒有敵人，戰友們加油。」MIRROR隊友呂爵安（Edan）、李駿傑（Jeremy）以及邱士縉（Stanley）隨即留言大讚阿Jer叻仔。

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