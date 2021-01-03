香港愛情故事｜原班人馬添食拍三部曲　龔嘉欣有望憑劇集得視后？

原班人馬再開拍續集。（IG：kungkaty）

由龔嘉欣、羅天宇、謝東閔與游嘉欣等主演的劇集《香港愛情故事》播出到完結後好評不斷，這劇集意外的爆紅，全因故事夠「貼地」，據知 TVB打算原班底人馬再開續集。

這次續集開拍的不再講買樓話題，而是近貼時事，因疫情影響全香港經濟都受創，不少鋪頭都面臨倒閉危機，所以續集內容主要圍繞「失業」，相信令人更加有共嗚。另外據知無綫副總經理杜之克打算拍攝三部曲，續集是說「失業」，第三部則是關於「飲食」，而每輯大概拍攝12至15集。

床戲好驚喜！（劇照）

《香港愛情故事》劇中龔嘉欣與羅天宇在時鐘酒店的親熱戲被大讚，指二人為了這部劇也是豁出去了，同時嘉欣近年備受公司TVB力棒，分分鐘在接下來TVB的頒獎禮上，視后寶座由她奪得。早前嘉欣接受《香港01》訪問時，對於獎項問題，她表示：「時機啱啱好，唔係話攞獎，而喺演戲上面，𠵱家嘅我都成熟咗。」 而對於接拍續集，嘉欣說：「其實自己都係睇報道先至知道，暫時都未收到通知，第一輯受到觀眾歡迎，作為一份子，都覺得開心，因為無論對手團隊，大家都好用心做好一個作品，所以都好期待之後嘅故事。」

「自己都會更加俾心機，因為自己對自己嘅要求都會高咗，所以一定要比大家睇到係進步嘅今年自己有四個劇集出街，觀眾鍾意我演嘅角色，覺得我每個角色發揮都唔一樣，我已經開心同滿足，最重要嘅係得到觀眾嘅認同新一輯，都係按監製導演指示，最重要係配合劇情，盡力啦。」

點撃下圖睇床戲！

+ 17 + 17 + 17

點擊睇嘉欣更多靚相！

+ 2 + 2 + 2

點撃下圖率先睇高清劇照！