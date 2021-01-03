黃曉明刻意避談Angelababy卻暢談仔仔　婚變傳聞再次惹網民揣測

黃曉明與太太Angelababy由拍拖到初初結婚時，會高調甜蜜放閃曬恩愛，直到近年屢傳婚變，兩人均未有公開澄清過有關傳聞，但已鮮有同框出現。黃曉明最近在一個內地節目《先生的朋友圈》的訪問中，就主動提及父母跟兒子，卻刻意避談老婆Baby，不禁令人猜測兩人的夫妻感情狀況。

黃曉明與太太Angelababy曾經高調甜蜜放閃曬恩愛。(Angelababy微博)

該節目的主持人問黃曉明，接下來的私人計劃是什麽，黃曉明說要抽空陪爸爸、媽媽、孩子以及.....家人，並沒有提到太太一詞。有網民就覺得如果黃曉明一開始就用家人來概括所有人，那觀眾並不會覺得突兀，但他特意提及家裡的三位摯親包括父母和仔仔，卻省去了太太，就顯得很奇怪，再次令婚變傳聞甚囂塵上。他又表示疫情之下多了時間陪仔仔小海綿，現在人人都戴口罩，出門就沒那麼容易被認出了，可以放心帶孩子到公園、商場玩耍。他又透露早前生日時被仔仔感動到哭了，現年3歲的仔仔給他發了『爸爸，我愛你，爸爸生日快樂』的訊息，那一瞬間他的眼淚就掉下來。

黃曉明在節目刻意避談老婆Baby。(微博截圖)

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