奚夢瑤追星成熱搜　全靠何猷君幫手拍片爆料：她從來沒有給人私訊

奚夢瑶追星。（微博）

奚夢瑶今天（2日）上了微博熱搜話題，主要是圍繞著她追星成功，網民都很好奇奚夢瑶的追星對象到底是誰，奚夢瑶在綜藝節目《幸福三重奏》透露了對象是經濟學家薛兆豐，在旁的老公何猷君笑言老婆經常私訊薛兆豐，可惜對方並沒有回覆，奚夢瑶哭說：「他不回我微博私訊。」於是何猷君就在節目中拍攝了一條影片跟薛兆豐說：「老師 老師，你回一下她的微博私訊，那個她其實從來沒有給別人發微博私訊，而且她問的是學問的問題，她是一個很好學的學生，她是你忠實粉絲，她聽了付費完了，該做的都做了。」

節目播出後，事隔一天薛兆豐終於回覆了：「感謝 @Ming奚夢瑤 小姐來信，是去年 4 月發出的，很抱歉錯過了。你的提問深刻而有趣，我已認真作答發回。你當時已經聽完了 366 講課程中的 66%，現在更是全部完成，並作了筆記，你的學習熱情和毅力在 52 萬學員中是名列前茅的。很酷！感謝你和何先生的認可和支持，祝你們 2021 新年健康快樂！」事後奚夢瑶這個成功追星舉動，令她非常開心可以得到偶像回覆，奚夢瑶很快轉發這個微博，並寫道：「來晚了！！謝謝老師的回覆！新的一年我會繼續用100%的熱情和努力，聽你的課。2021年祝您新年快樂，越來越好。」

點擊睇追星畫面！

+ 2 + 2 + 2

點擊睇奚夢瑤靚相！