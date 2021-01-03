亞姐「鬧雙胞」事件繼續發酵　亞視發聲明遺責：嚴重侵犯知識產權

由亞洲電視「亞洲小姐競選2020」（香港區）早於2020年10月10日完滿結束，原本冠軍蔡小蝶、亞軍何雙妍、季軍高文君、林寶玉以及張再有機會晉身12月總決賽爭奪大中華區冠軍，唯礙於疫情關係再三延期，據悉預計將於三月在內地舉辦。

冠軍蔡小蝶、亞軍是何雙妍、季軍高文君。（資料圖片）

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但其實早在2020年年中，「亞洲小姐」已鬧出「雙胞胎」事件，在國內被人冒名舉辦亞洲小姐競選，事後亞視亦曾發出聲明，董事會亦澄清「從沒授權該等機構及人士籌辦2020年亞洲小姐大中華賽區/海外賽區，並重申本公司與該等機構及人士沒有任何關連或關係」，亦指「沒有委任、亦不知悉劉柏亨先生為2020年亞洲小姐競選項目全國組委會主席」，院已向相關被告發出臨時禁制，案件目前在審理階段。然而，近日又有出現一個由亞洲衛星電視股份有限公司（亞洲衛視）舉辦的名為《2020年亞洲小姐競選全球總決賽》，而決賽將於今晚（3日）在澳門氹仔舉行，前亞姐張文慈、袁潔儀、吳國敬、趙永洪和李力持做嘉賓，李力持日前還幫手拍片助宣傳。

李力持在微博拍片支持。（微博截圖）

其實亞洲衛視早於去年12月在台灣舉辦同類型的選美活動，並選出台灣賽區總決賽冠軍，除了用「亞洲小姐」之名外，連「商標」亦一模一樣。而亞洲電視今日就再發聲明讉責，稱：「早前有關亞洲小姐在大中華區『鬧雙胞』之案件，劉伯亨及其關聯公司（劉及其他被告）己被內地法院提出起訴，目前該案正在審理中，法院已向劉及其他被告發出臨時禁制令，命令劉及其他被告立刻在選美比賽中停止使用『亞洲小姐』及『MISS ASIA』。」

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亞洲電視聲明全文如下：

亞洲電視聲明全文。

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