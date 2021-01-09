《進擊的巨人》最終篇9.8完美結局！當年動畫化錢作怪險難產？

在經歷了更換製作公司、疫情跳票等風波後，《進擊的巨人》最終篇終於在2020年最後一個月上線了。

《進擊的巨人》最終篇播出前，其製作公司從前三季的WIT STUDIO換成了，這讓它面臨不少爭議。沒想到最終篇第一話開播，就打破了前三季在日本的單集收視率紀錄。豆瓣上的評分高達9.8，在IMDb上也拿下了9.4的高分。

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從目前播出的四集來看，最終篇一改前三季陰冷壓抑的畫風，在畫面上更加清新柔和，同時劇集中柔光和陰影的使用恰到好處，將氛圍渲染得非常到位。

不管在場景還是人物上，最終篇都選擇了更貼合漫畫原作的細膩寫實畫風。雖然看慣了動畫粗線條畫風的老粉絲有些不適應，但這樣的呈現其實更利於勾勒角色複雜痛苦的心理變化，也讓觀眾更直觀地感受到戰爭的殘酷與高壓政治下人類的不幸。

最終篇一改前三季陰冷壓抑的畫風，在畫面上更加清新柔和，同時劇集中柔光和陰影的使用恰到好處，將氛圍渲染得非常到位。（《進擊的巨人》劇照）

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同時，MAPAA在巨人形象的呈現上運用了三渲二技術，讓其在擁有3D流暢感的同時，也能保有2D的精美。雖然少了之前WIT STUDIO手繪巨人的壓迫感。但最終篇的故事本就從巨人視角出發，更需要體現的是巨人作為戰爭機器的悲慘，自然不需要太多壓迫感。

在作畫之外，《進擊的巨人》最終篇的OP（片頭曲）也十分讓人驚喜，區別於過去熱血高燃的風格，最終篇OP有著極強的荒誕、詭異氣質。這種邪典風格極具MAPAA特色，是名副其實的「陰間OP」。

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事實上，《進擊的巨人》最終篇能以如此水準收官，對於動漫愛好者來說，可謂雙喜臨門。一方面，粉絲們追了七年的動漫終於迎來高質量收官，有了善終。另一方面，最終篇的播出，也意味著日本動畫製作公司們終於拋掉了《進擊的巨人》這個「燙手山芋」。

有人會覺得很奇怪，作為近年來日本在世界範圍內最具影響力的作品之一，《進擊的巨人》為什麼會被日本動畫業界視為燙手山芋？歸根結底，在一個「錢」字。

《進擊的巨人》在動漫迷心目中是近年來經典作之一，但動畫差點爛尾收場，當中原因不外乎一個「錢」字！（按圖了解）▼

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