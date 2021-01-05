聲夢傳奇｜混音師姐姐意外成焦點　馮羚：畢業之前瘋狂寄dem

無綫音樂選秀節目《聲夢傳奇》日前（03/01）終於正式播出，頭一集就為觀眾介紹比賽中15位參賽者，讓大家欣賞到他們一班年青人的歌喉之餘，也了解到他們的背景。除了節目的參賽者備受討論之外，亦有不少覺得播出的音質太多「味精」，同時有網民留意到畫面中坐在panel前默默工余的混音師姐姐。

《聲夢傳奇》混音師姐姐意外成為焦點。（電視截圖）

這位混音師姐姐名字叫馮羚，因為英文名叫Strawberry的關係，行內人通常親暱地叫她「士多啤梨」。她接受《香港01》訪問表示，她自三至四年前就已經開始於星夢娛樂中工作：「畢業之前就已經有瘋狂寄demo畀啲監製，終於final year就有機會去一間錄音室做錄音師。嗰一年學業同工作都final year，所以最後一年係完全冇瞓過覺。」

《聲夢傳奇》混音師姐姐「士多啤梨」好專心。（電視截圖）

她續說：「嗰間錄音室同時都係一間演唱會綵排室，所以都做埋演唱會舞台監聽（ear monitor mixing）、 演唱會錄音及後期製作。當然，唱片錄音同後期都要做埋，後來先轉到星夢做嘢。我個title係音響工程師，唔同崗位係唔同名，只不過我乜都會做咁解。」

混音師姐姐「士多啤梨」都係一個靚女。（IG圖片）

混音師姐姐「士多啤梨」自言，自小讀書直到大學都好鍾意音樂、聽歌，加入星夢簡直是夢想中的工作：「中六有一日突然發現原來自己係鍾意整靚啲聲，同埋玩得幾好都冇用，因為啲聲唔靚人地聽唔到你玩咩，所以就去咗讀伯樂音樂學院嘅錄音及混音課程，一路考A-Level讀咗兩年之後就考入香港演藝學院主修音響及音樂錄音，讀4年課程。」她續說：「我知呢行男人多啲，但係我本身都幾男人，興趣都好男人，鍾意車鍾意音響，哈哈。」

《聲夢傳奇》混音師姐姐意外成焦點。（IG圖片）

有關於《聲夢傳奇》後續的內容，她就表示要大家繼續留意，保持神秘。問到今次參賽者的後期難不難處理，她就大讚：「係得一兩個有啲事，因為係真係一TAKE過，雖然好多人都唔信，其實普遍嚟講都幾好。」如果同吳若希（Jinny）相比呢？她笑說：「Jinny啲音都好穩，所以我主要都係執靚返佢個tone，不過因為佢成日話佢生完仔之後記性差咗，所以有時就未必會記得歌詞，哈哈哈。」

似乎她對參賽者的印象也十分好，並讚：「佢哋有一半以上都好犀利，個人好green年齡又細，但係佢哋『有嘢』，會有感情，雖然佢哋啲咬字始終冇職業歌手咁準。」她還表示，炎明熹（Gigi）和林君蓮（Kaitlyn）最令她印象深刻。

有不少觀眾都認為節目中的人聲太重「味精」，她就解釋說：「因為係第一次見觀眾，所以想tune到接近CD質素，tune得靚啲吸引大家睇。今次真係想以一個好高嘅音質畀大家聽。」

混音師姐姐「士多啤梨」說，最想多謝公司老闆以及所以信任以及給過她機會的人。（IG圖片）

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