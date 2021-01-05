晚吹︱林曉峰自爆飲醉酒攬女人　千杯不醉全靠一條白毛巾

ViuTV晚吹系列節目《有酒今晚吹》昨晚（4/1）邀來林曉峰（Lo）大談醉酒後發生的趣事，初入行時的他酒量認真麻麻，一小杯的威士忌就足以令他不省人事。阿Lo透露酒量之所以突然提升，全靠「獎門人」曾志偉的訓練，而台灣藝人邰正宵亦傳授一招千杯不醉的秘技。

阿Lo毫不忌諱笑指現時飲醉會攬女人。（電視截圖）

阿Lo回想起初入行某次的宴會中，「獎門人」曾志偉要求他向電視台高層敬酒，而在他面前的是7大杯啤酒，作為後輩的他不敢拒絕最終醉倒在酒樓：「獎門人話呢度有7位電視台高層，敬酒，每人一杯，以為係普通啤酒，點知係7大杯。最初以為一杯敬咁多位，原來係一個人一杯，膀胱要爆。喺酒樓攤咗一個鐘。」主持之一的練美娟隨即追問阿Lo：「而家飲醉會做咩？」阿Lo毫不忌諱笑指：「攬女人！」

阿Lo再談到「浩南」鄭伊健和「山雞」陳小春在慶功宴上會搶着飲酒，當中鄭伊健更堪稱為「酒筲箕」：「伊健好飲得，佢係千杯不醉酒筲箕。佢飲完會不動聲色坐喺度，好似冇嘢咁。但如果佢再唔走咁就出事，佢最醉一次係，都係坐喺度，轉個頭話『畀個酒桶我』，之後嘔滿三個酒桶。」

阿Lo回想起初入行某次的宴會中，「獎門人」曾志偉要求他向電視台高層敬7大杯啤酒。（雹視截圖）

席間，阿Lo提到第一次到大西洋城登台，同行的有劉小慧、劉雅麗以及台灣歌手邰正宵。邰正宵指出埠工作難免要應酬，更傳授一招千杯不醉的秘技給他，阿Lo說：「好多時都會叫你飲酒，排住隊灌醉你時，邰正宵就話記得喺個袋放一條白毛巾，一去度咳兩聲話『我喉嚨唔舒服，因為唱完歌做完嘢』。每飲一啖就咳落白毛巾度，將啲酒吐落去。佢話千祈唔好用有顏色嘅毛巾，會引起人懷疑，飲少少就咳，人哋先會覺得你真係咳。」練美娟笑言下次見到藝人口袋有白毛巾就知點解了。

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