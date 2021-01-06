傳馮盈盈飛甩鄭衍峰一年情玩完　搬將軍澳豪宅再搭上有錢新歡？

前港姐冠軍馮盈盈（Crystal）一直被傳暗撻《#後生仔傾吓偈》的大隻型男鄭衍峰。男方曾被影到任揸馮盈盈的私家車、二人又穿情侶裝現身。而馮盈盈去年初搬到月租19000元的深水埗匯璽300多呎單位，有傳鄭衍峰不但持有馮盈盈香閨住戶證，之後愈愛愈癡纏，鄭衍峰更火速搬入馮盈盈屋企，展開甜蜜同居生活。惟兩人一直否認戀情。

Crystal傳出秘戀「大隻主播」鄭衍峰（Leonard）！（IG/@crystalfyy）

但今日有傳媒報道指，兩人的一年地下情已經結束，去年11月初馮盈盈搬到月租逾4萬的將軍澳全海景千呎豪宅與家人同住，更被目睹回舊屋執拾物品後，獲疑似新歡的西裝男揸名車接載！而鄭衍峰則因租約未完被迫傷心留守昔日深水埗愛巢。

深水埗匯璽。（Google街景圖片）

據悉，導火線是馮盈盈為釣金龜而長期不肯承認戀情，不願給予名分鄭衍峰，鄭衍峰又不滿女友與富家子何猷亨傳緋聞，多次向馮盈盈施壓要公開戀情不果，拒絕繼續「做兵」的鄭衍峰在電視城發火，與馮盈盈吵大鑊，更因此驚動高層，被樂易玲「照肺」。自此兩人終分手收場，再見不是朋友。

馮盈盈。(crystalfyy@Instagram)

有指兩人分手後見面尷尬，早前出席《衝上雲霄大選》宣傳活動時，馮盈盈勁黐一班型男，而鄭衍峰則落寞站一旁。馮盈盈又事前表明不與鄭衍峰一齊做訪問，勉強合照後極速彈開走人，事後馮盈盈被經理人指摘不識大體。據悉兩人分手後在Instagram已停止互動，鄭衍峰更發文疑似抒發失戀之痛。

即看鄭衍峰疑似失戀文：

馮盈盈接受傳媒訪問時否認分手，堅稱兩人是同事和朋友關係。她又否認被樂易玲「照肺」和在電視城同鄭衍峰鬧交，又指沒有留意鄭衍峰有沒有停止讚好她的帖文。另一邊廂，鄭衍峰則亦稱馮盈盈一直為好友及好拍檔，似乎決意撇清關係。

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