潮流日常│宋熙年潮用限量版手袋　陳智燊酒精消毒損毀皮包唔心痛

宋熙年（Sarah）與老公陳智燊（Jason）離開TVB之後，轉型做KOL，不時在網上分享生活點滴，收入比在TVB時更高，高峰期月賺60萬。宋熙年之前曾分享過自己的Chanel收藏，大多都是老公Jason所贈。

宋熙年與丈夫陳智燊兩人也先後因約滿而離開TVB，兩人回復自由身後便主力拍Youtube片與擔當司儀工作，收入超越以往。(rahrahsong@IG)

日前她在Facebook直播，也分享了自己部份的珍藏手袋，有平有貴，不過全都被她擠在一個小小的櫃子中，包括那些數萬的Chanel手袋，當中不少萬元手袋也被壓扁，包括一個黑色版LOEWE Puzzle leather cross-body bag，她坦言如今只是粗用。她表示從前也會小心呵護每個手袋，不過自從做了媽媽之後，已經放棄好好打理它們了，而且因為疫情關係，老公Jason非常勤於用酒精消毒出街用過的手袋，不少手袋慘被酒精摧殘，不過Sarah也不太心痛，了解老公只是緊張家人，後來他們亦已改用非酒精的消毒用品。

在Sarah芸芸手袋當中，其中一個fashion bag有錢都買唔到，是出自新晉籍烏拉圭女設計師Gabriela Hearst手筆，有「餃子袋」之稱的Nina Bag。備受頂級女星及英國皇室成員熱捧，英國兩位王妃凱蒂及梅根、女星Demi Moore、Angelina Jolie 、Lady GaGa、Anna Hathaway、Brie Larson都人手一個，在名人效應之下賣斷巿，官網長期缺貨，當時更要下訂至少等一年甚至兩年才能到手。而Sarah則透過朋友為她搜羅回來。

Sarah共中一個手袋，出自Gabriela Hearst，有錢都買不到！（Gabriela Hearst）

Gabriela Hearst是美國傳媒大亨John Augustine Hearst的太太，她創立自家品牌只有短短5年，便備受時尚界觸目。這個Nina Bag背後有個故事，有天Gabriela Hearst手拿自家設計的Nina bag出門，有個男士對這個手袋非常有興趣，得知這個原來只是樣辦，就表示如果她能生產多些，他會想要一個，這個人原來就是蘋果的Chief design officer Jony Ive。

之後Gabriela Hearst製造了二十五個Nina bags，其中一個給了Jony Ive，其他的自用和送給好友們，包括奧斯卡影后Brie Larson、俄羅斯名媛Miroslava Duma等。Brie Larson拿着這個 Nina bag出席New York Fashion Week，令這個手袋瞬間大熱起來。不過由於Gabriela Hearst不想大量生產，所以大家只能乖乖排隊耐心等候。

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Sarah說：「有品味睇開袋就會知呢個係一個非常時尚嘅袋。」她大讚手袋不僅好看，體積不大，不重而且容量很大，是集美觀與實用於一身的好手袋！不過也逃不過被Jason用酒精弄花了一點的命運，不過幸好損壞面積不大。

點擊圖片，看Sara的珍藏手袋：

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Sarah之前分享她的Chanel手袋，幾乎都是陳智燊送給她的，點擊圖片：

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網民大讚Jason是一個好老公，為了家庭健康，做足防疫措施，在Sarah直播的個多小時期間，一直聽到Jason在為家中的大小物件噴消毒用品，逐件仔細地擦拭，毫不馬虎！

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