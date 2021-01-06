林子博接Job臨時被飛　堅持不收訂金：人間係充滿愛

太太去世後，林子博堅持繼續工作相當敬業。

因為疫情關係，呢一年多以來娛樂事業幾近停擺，活動春茗等一個個取消。林子博喺Facebook無奈分享一單工作被取消：「疫症時期，其實大家都艱難。呢個時候仲有人願意搞活動真係好難得，搵我工作更不勝感激。所以近年有時啲人搵我做MC，我都唔敢主動收取訂金！因為我怕到時因限聚令，人家搞唔成活動仲要蝕埋訂金畀我，我自己都會過意唔去！一個月前本來有個活動Mark咗我今個星期六做MC，今日突然話當日唔需要我了，原因係～換咗人！其實最終搵到一個比我更適合嘅人選～我係OK的！只不過可惜嘅係～我因為誠信Hold咗個期畀呢個活動，而推掉同日嘅另一個工作。」

原來林子博工作一直未有收取訂金。（林子博Facebook）

不過子博表示佢之後都會繼續唔收訂金，因為依然相信「愛」：「可能有人會覺得我點解唔收對方訂金呀？原因係我堅持非常時期係需要大家互相體諒的。尤其過去兩年自身嘅經歷，更令我相信及感受到人間係充滿愛。所以我會堅持大家係應該攜手共度時艱。願意搵我做嘢嘅，我都係會堅持唔收訂金，最緊要疫情盡快過去，大家活動搞得成，人人有工開先係最重要！」