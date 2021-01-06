網傳黃曉明同前女友同台再掀三角戀 Angelababy聲明爆當年情

近日網爆綜藝節目《乘風破浪的姐姐》第一次公演錄製，再次擔任成團見證人的黃曉明，竟然在節目上不避諱同前女友李菲兒有互動而轟動全場，掀起網友瘋狂討論，指出黃曉明似乎不在乎老婆angelababy的心情，再次令他們的婚變傳聞升級。

有網友指出黃曉明不避諱同前女友李菲兒同台。（黃曉明工作室微博圖片﹑李菲兒微博圖片）

另外，正因為是次互動又令黃曉明﹑李菲兒當年的戀情再次成為話題，當年他們分手其中一個主因傳出是angelababy介入所致。為了避免大家有所誤會，angelababy剛剛就透過微博發出聲明，講道自己當年和黃曉明戀愛的時候，對方是單身的：「當初我認識黄曉明的時候，他告訴我他是單身，直到李菲兒在雜誌採訪上給了我一個莫順有的稱呼。事後我第一時間問了黄先生，他告訴我他們已經分手了。前因後果就是如此簡單，這麼多年我不想解釋，一來覺得沒有必要，日子是給自己過的。二來也覺得這是黄先生和李菲兒的事情，要說也應是黄先生來向大家澄清。」

angelababy在微博貼出聲明。（楊穎工作室微博圖片）

Angelababy亦望大家體諒她的心情：「十年過去了，今天我選擇自己站出來，把前因後果說清楚。不因為别的，只是肩膀上的擔子太重，不太想再幫别人扛着這口鍋了。我知道欲加之罪何患無辭，也知道可能是節目噱頭、他人財路。但我在這件事情上，無法用平常心面對，這點小情緒，也請大家體諒。