萬千星輝2020｜龔嘉欣入行13年獲認同開心過攞獎：信心嚟自觀眾

龔嘉欣、劉佩玥、張振朗和謝東閔等藝人今日（6/1）現身將軍澳電視城出席劇集《堅離地愛堅離地》的宣傳活動，一眾女演員以女僕裝登場大曬長腿。嘉欣稱是第一次穿着顏色鮮艷的女僕裝，再加上五吋高的高踭鞋，對她來說有一定難度：「對鞋好高呀！平時好少着，私底下嘅我好少化妝、整頭，好少打扮出街，最鍾意T-shirt、牛仔褲，波鞋出街。」

一眾女演員以女僕裝登場大曬長腿。（梁碧玲攝）

劇集於三年前完成拍攝，嘉欣直言很多情節已經忘記。如今重溫當時的演出，她覺得三年前的自己帶點Baby Face：「每一個人有經歷後一定會唔一樣，三年可以經歷好多嘢，而家嘅自己成熟返啲。」

劇集於三年前完成拍攝，嘉欣直言很多情節已經忘記。（梁碧玲攝）

《萬千星輝頒獎典禮2020》將於本周日（10/1）舉行，嘉欣分別憑《殺手》「Dark Angel」以及《香港愛情故事》「邱凱琪」角逐「最佳女主角」和「最受歡迎電視女角色」兩項大獎，她說觀眾的認同比獎項更為重要：「信心係嚟自觀眾，佢哋嘅認同先係最重要。兩個角色都好唔同，帶到畀觀眾好唔一樣嘅感覺，好開心觀眾話『龔嘉欣可以咁唔同』。入行13年，同觀眾建立咗一份感情。」

嘉欣續指如果得獎，最想跟台前幕後工作人員分享喜悅：「獎項係畀返台前幕後咁多位同事，要成就一個角色冇可能單靠你自己，好多對手嘅配合先成就到受歡迎嘅角色，如果拎到獎好想同佢哋分享。」她透露已選好出席頒獎禮的戰衣：「簡單為主，希望留一個驚喜畀觀眾。」

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