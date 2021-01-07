萬千星輝2020｜謝東閔入行十年首獲「飛躍進步」提名：想攞呢個獎

龔嘉欣、劉佩玥、張振朗和謝東閔（Brian）等藝人今日（6/1）現身將軍澳電視城出席劇集《堅離地愛堅離地》的宣傳活動。劇集早於三年前完成拍攝，不少人直指當時的Brain略為肥胖，他說這是減不到的Baby Fat：「磅數唔係差好遠，當時有啲Baby Fat減唔到。可能Daddy遺傳畀我，細細個塊面好容易水腫。而家睇返係一個經歷，三年大家唔同咗又成長咗。」

劉佩玥、謝東閔（Brian）等藝人現身將軍澳電視城出席劇集《堅離地愛堅離地》的宣傳活動。（梁碧玲攝）

除外形上的不同，Brain指當時的演技較為幼嫩，如今重溫別有一番感覺：「當時演技更加幼嫩，覺得好多嘢可以再做得好啲。雖然只係三年，但睇返覺得自己成長咗。」而《萬千星輝頒獎典禮2020》將於本周日（10/1）舉行，入行十年首次獲得「飛躍進步男藝員」提名，Brain直言非常開心亦對自己有信心，不過得到觀眾的認同更為重要：「好開心同想攞呢個獎，但其他對手都好強、好努力。最希望有睇我演出嘅觀眾都認同我係一個好演員，呢樣最重要。」他對獎項則抱着平常心：「隨緣，我當自己贏咗。」

2020年對Brain來說是高高低低的一年，他坦言成長不少：「由入行到而家十年，經歷咗好多。希望可以有多啲機會試唔同角色，十年過去，大家冇可能再當我係新演員，做一個好演員係事業最大嘅願望。」他說未來大部分時間將投放在戲劇上，至於何時推出新歌就要看緣份。