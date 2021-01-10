萬千星輝2020︱蔣家旻大熱奪女飛躍　終擺脫13年乖乖女形象

TVB《萬千星輝頒獎典禮2020》「飛躍進步女藝員」獎項由蔣家旻大熱奪得！現年31歲的蔣家旻於2007年被挑選成為TVbeople，其後加入第22期無綫電視藝員訓練班，她因多次飾演女主角之少女時期而開始為人所熟悉。今年她更有份角逐「飛躍進步女藝員」、「最佳女配角」及「我最喜愛電視女角色」，呼聲相當高。

恭喜晒呀蔣家旻！（電視截圖）

其實蔣家旻不經不覺已經入行13年，不如睇吓佢係點樣行過呢條演藝路：

+ 4 + 4 + 4

蔣家旻2012年曾憑《愛．回家》飾演的乖乖女「馬子妮」令其人氣急升，表現令人讚賞。可惜，多年來她一直都擺脫不到「馬子妮」這個名字，令她只局限於飾鄰家女生的角色！而今年她在《反黑路人甲》中終於得到突破，她飾演社團話事人「水姐」一角，不時以性感嫵媚現身，徹底洗走以往小妹妹的感覺，劇中她除了與王浩信有多場情慾戲，更飽受皮肉之苦，體驗被生生「活埋」，成功跳出框框！

馬子妮形象深入民心。（螢幕截圖）

點撃重溫「水姐」大膽演出！

+ 17 + 17 + 17

點擊下圖睇 蔣家旻用邊三招色誘王浩信：

+ 15 + 15 + 15

而她亦由配角一步一步走到女一位置，將在新劇《欺詐劇團》飾演高冷自信嘅電影編劇李莎莎，多來默默耕耘終於得到回報，而獲頒「飛躍進步女藝員」獎項亦絕對是實至名歸！

終於擔正！(chiangel1110@Instagram)

點擊睇更多蔣家旻靚相：