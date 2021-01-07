胡杏兒懷孕6個月全家福露端倪　網民競猜今胎係Ｂ女？

現年41歲的胡杏兒與老公李乘德（Philip）結婚後育有兩子，杏兒於去年聖誕在社交平台宣布再次懷孕，她早前出席活動時透露已陀B六個月，預產期為今年年中。當時杏兒指因未有時間做產檢故未知BB性別，不過就大爆老公想追個女。

杏兒於去年聖誕在社交平台宣布再次懷孕。（IG/ @myoliemyolie）

李乘德今日（7/1）在IG上載「一家五口」的溫馨家庭照並寫着：「Reunited. And this time we are five. What do you think? Girl or boy?（團聚了，今次是一家五口，你猜今胎是女仔還是男仔？）」照片一出隨即引起熱烈討論，眼利的網民從杏兒與Philip拿着的BB衫看出端倪，他們指衣服的剪裁與兩位囝囝所穿着的有所不同，再加上是修腰設計，看上去就如裙子一樣，因而估計杏兒今胎陀的是BB女。

Philip看到網民反應熱烈，隨即修改帖文指衣服是男女適用的連身衣：「The top is a unisex onesie. It’s supposed to be different from big brothers’ tops.（衣服是男女適用的連身衣，所以與兩位哥哥所穿着的不同。）」兩公婆實行將BB性別繼續保密，網民紛紛留言送上祝福。

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