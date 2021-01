胡杏兒懷孕6個月全家福露端倪　網民競猜今胎係Ｂ女？

現年41歲的胡杏兒與老公李乘德(Philip)結婚後育有兩子,杏兒於去年聖誕在社交平台宣布再次懷孕,她早前出席活動時透露已陀B六個月,預產期為今年年中。當時杏兒指因未有時間做產檢故未知BB性別,不過就大爆老公想追個女。

杏兒於去年聖誕在社交平台宣布再次懷孕。(IG/ @myoliemyolie)

李乘德今日(7/1)在IG上載「一家五口」的溫馨家庭照並寫着:「Reunited. And this time we are five. What do you think? Girl or boy?(團聚了,今次是一家五口,你猜今胎是女仔還是男仔?)」照片一出隨即引起熱烈討論,眼利的網民從杏兒與Philip拿着的BB衫看出端倪,他們指衣服的剪裁與兩位囝囝所穿着的有所不同,再加上是修腰設計,看上去就如裙子一樣,因而估計杏兒今胎陀的是BB女。

Philip看到網民反應熱烈,隨即修改帖文指衣服是男女適用的連身衣:「The top is a unisex onesie. It’s supposed to be different from big brothers’ tops.(衣服是男女適用的連身衣,所以與兩位哥哥所穿着的不同。)」兩公婆實行將BB性別繼續保密,網民紛紛留言送上祝福。

