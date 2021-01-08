林建名逝世│一生多情曾力追何傲兒苟芸慧　晚年女友蘿莉20歲出頭

大名娛樂老闆林建名，今晨 ( 8日)因淋巴癌於養和醫院病逝，享年84歲。人稱「大少」的林建名是香港豪門林百欣與元配賴元芳的長子，身邊女伴有如走馬燈，一生風流多情，3段婚姻皆離婚收場，即使人到老年，仍有美相伴。

人稱大少的林建名，今晨因淋巴癌於養和醫院病逝（視覺中國）

林建名一生情史無數，2007年時，69歲的他曾跟23歲的姚韻傳出戀情，二人拖手高調在傳媒面前現身，2014年曾先後與比他小45年的苟芸慧及小51歲的何天兒（原名︰何傲兒）傳出緋聞，近年又先後跟年輕24歲的台妹施小姐及20歲出頭的蘿莉女友譜出爺孫戀。

當中與何天兒的「爺孫戀」最為轟動，林建名曾在傳媒面前哭訴何傲兒不接他的電話，令他感到受傷，後來得悉她情歸西貢地王之子周子揚，大少竟再度當眾流淚。不過後來他後來與何天兒修補關係，不僅認作契女，更將她簽入旗下公司力捧，在他80歲，何傲兒亦如女兒般行出行入為契爺打點一切，更飾演何仙姑為他賀壽。

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林建名是林百欣與元配賴元芳長子，林建岳的哥哥，畢業於拔萃男書院、英國倫敦市學院商科及倫敦貿易學院紡織系，有財有勢有才華，而且為人真性情，從不避忌談及情史，「多情」是他的名號，曾笑認有逾千性伴侶，更曾披露昔日年輕時的瘋狂性愛史，例如17歲留學時於巴黎時失身，曾與英國模特兒維持3年有性無愛的關係，於丹麥大玩三人性愛以及飛鵝山車震等等，都直談不諱。大少雖然風流，但他強調自己對女生是「咸濕得來又好藝術」，絕不粗魯。

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