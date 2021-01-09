黃子韜玩變性濾鏡自信索過女團？忍唔住愛上自己：明年咱們結婚

內地藝人黃子韜出身南韓男團EXO，退團後回到家鄉發展。他個性大方不做作，經常透過社群向粉絲分享生活，近日他再度於微博貼出他加了變性特效後的嫵媚照片，直呼「我終於遇到對的人了」，相當滿意「扮女裝」的自己，引發粉絲熱議。

有粉絲將黃子韜的照片套加了變性特效，沒想到卻意外引起本尊的注意。他7日在微博曬出3張自己的特效相，相中可看到他被P上了甜美空氣瀏海及長頭髮，五官看起來比起平時的他變得更加柔和、精緻，嘴上也塗了粉嫩的唇膏，微微嘟起，高顏值堪比女團成員，他也幽默地在內文寫下「親愛的！明年咱們結婚，我終於遇到對的人了，愛你」，相當滿意自己「變性後」的美貌。

黃子韜一向走花美男路線，帶有一絲邪氣。加了變性濾鏡後忍唔住對自己著迷？按圖即睇：

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黃子韜的變性相發出後，網友也紛紛湧入留言「哈哈哈太般配了」、「害我激動了一下以為終於有人要你了」、「仔細一看我笑死了」、「你老婆挺好看的」、「不必這麼熱愛自己的美貌」、「好傢伙泥塑自己第一人」等，互動相當有趣。

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