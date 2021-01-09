保錡疑偷食︱IG忽然感性留正能量文字　前女友Carrie嘲「禮義廉」

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男子組合ERROR成員保錡和「宅男女神」張沛樂（沙律）周一（4日）凌晨爆出秘戀消息，雙方之後各自向傳媒默認戀情。不過正牌女友Carrie（賴嘉賢）公開二人對話表示保錡「冇講過分手」，令事件驟變「出軌」風波，沙律亦背上「第三者」之名，事件忽然變成羅生門，更引起軒然大波，而保錡亦背負罵名，逃避4天後終在個人IG公開發文：「2021對於我來説，可能是一個轉捩點，我不會恨任何一個人，都不會埋怨任何一個人。沒有無緣無故的愛，也沒有無緣無故的恨，望有夢的人努力捱下去。Hk加油。再見2020。」

據悉，事件發生後保錡曾在Telegram群組與粉絲交代，亦表示有就事件對受影響的ERROR成員一一致歉，不過仍然有部分粉絲不買帳，指責其行為，作為Admin的保錡亦隨之刪去「不順眼」言論。對此，保錡亦有在帖文提及：「今年fans group重新開始，想法重新調整，作品會做得更好更好，節目會帶多信息比大家。」最後不忘為自己打氣：「P0K1加油，Love and peace。」忽然變成「前女友」的Carrie亦隨即發布限時動態，並寫下：「禮義廉？」似是隔空嘲諷保錡「無恥」。

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