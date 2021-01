TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2020》於明晚(10/1)舉行,一眾小生花旦將爭奪視帝視后寶座。李施嬅(Selena)憑《法證先鋒IV》「聞家希」一角獲提名「最佳女主角」及「最受歡迎電視女角色」,正當大家以為Selena會盛裝打扮出席時,她卻透露今年不會出席頒獎禮。

李施嬅憑《法證先鋒IV》「聞家希」一角獲提名「最佳女主角」及「最受歡迎電視女角色」。(IG/ @selenaleelalee)

Selena今日(9/1)在IG上載戴口罩的照片,並寫着:「Michelle 回來了。準備好出發!加拿大疫情好嚴重,要做好安全準備。我要飛喇!Enjoy the party tomorrow and Good luck to everyone!」原來她要飛回加拿大繼續拍劇,故未能現身明晚的頒獎禮。圈中好友陳山聰、謝東閔等留言叫她保重,一眾網民亦關心Selena會否頒獎禮,她也有作出回應:「今年不參與喇」。

