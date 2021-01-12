萬千星輝2020︱丁子朗失落男飛躍　但其實佢已經係全能藝人

TVB《萬千星輝頒獎典禮2020》丁子朗今年失落「飛躍進步男藝員」，其實2016年參選香港先生入行的他，當年成功奪得奪取亞軍、「最上鏡先生」和「現場最受歡迎香港先生」，參選後加入娛樂圈。

丁子朗19歲便入行，在這4年間，劇集第一套比較重戲份的前年《解決師》飾演學生哥「高喜俊」一角，之後到上年《踩過界II》也只是單元角色，而今年播放的《堅離地愛堅離地》其實是子朗第一套拍攝的劇集，卻因不同原因而到今時今日才出街。不過講到丁子朗份屋的原因，主要是在一些大騷或綜藝節目中，他在選完港男後第一年已經有份做仁濟、博愛、明愛慈善騷的主持，之後更做了兩輯《森美旅行團》，節目中更大騷肌肉而成名，他在這些方面比劇集更令人印象深刻！

丁子朗絕對係無綫小鮮肉。（IG@丁子朗）

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而今年，他被提名「飛躍進步男藝員」的作品分別是《踩過界II》、《娛樂大家》和《萬千星輝賀台慶》，劇集、綜藝和司儀每方面都有，十足十全能藝人，雖然今次未能攞獎，但提名對他絕對是一個鼓舞！

20張圖帶你認識丁子朗，你不知道他的十件事，除了不識四大天王，更曾經連牙籤都不知道要用錢買！