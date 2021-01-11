HBO宣布春季開拍《色慾都市》全新迷你劇　四缺一重返公仔箱

全球爆紅的經典美劇《色慾都市》（Sex And The City），播出22年仍是大批熱愛時裝的女觀眾心目中的神劇。早前就有消息指，HBO打算原班人馬拍攝再開拍續集，今日「Carrie」Sarah Jessica Parker就在Instagram宣布經典重返小螢幕！

據知，全新一季名為《And Just Like That…》，並由劇集編劇Michael Patrick King打造共10集的迷你劇。而主角「Carrie」Sarah Jessica Parker、「Charlotte」（Kristin Davis）和「Miranda」（Cynthia Nixon）都鐵定回歸演出，不過曾公開表明不會再拍攝任何有關《色慾都市》的電影或劇集的「Samantha」Kim Cattrall就將會缺席。

另外，《And Just Like That…》將會以三位主角Carrie、Charlotte和Miranda踏入50歲的生活為主題，並講述在科技發達和社交平台主導的年代，如何處理比30年前更複雜的人際關係。劇集確定於今年春天在紐約開拍，並會在HBO Max上架，但暫時還未公布正式播出日期。