【多圖】23歲沈月純白花苞禮服搶鏡　香肩美背回眸一笑電親網友

以出演《致我們單純的小美好》而爆紅的內地女星沈月今年23歲，從當年的稚嫩女孩長成了小女人，日前沈月出席公開活動時，身穿一件純白露肩花苞裙禮服，白皙的「直角肩」、鎖骨完整現形，轉過身更是美背大放送，展現少女初成熟的姿態，粉絲們一片讚賞：「小公主辣辣的」、「越來越成熟了。」

日前於活動紅毯上，沈月難得嘗試小性感的造型，選穿設計師品牌SELENE CHOW 2021春夏系列白婚紗，大方展露肩頸、鎖骨線條，平領式貼身馬甲上裝飾荷葉邊和澎澎手袖，遮擋住部分肌膚，讓整體不那麼露骨，且增添一些甜美可愛感，轉過身來秀出整片的光滑美背，更讓女人味瞬間激升，甜辣風格成功褪去稚嫩氣息，晉升性感女星行列。

沈月一直走童顏文青風路線，較具少女感：

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不過身高其實不到160cm的沈月十分嬌小，為了讓高度合適超長的花苞形裙襬，在裡頭穿了很高的鞋子，與其他女明星們達到差不多的高度，雖然成功提升了身材比例，但也不免有種「細路女扮大人」之感，精修照看不太出來，不過於活動現場背板前，就能看出裙子整體來說是偏大的，手臂也顯得偏短，但不減這回純白裙裝造型的靈氣感，粉絲們多給予一致好評：「沈月非常適合這樣的公主風」、「感覺是發揮最好的一次」、「主要是瘦了！」

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