郭碧婷產後極速回復纖瘦身材　舉行百日宴女兒中英文名曝光

向華強兒子向佐2019年與台灣女星郭碧婷在意大利舉行婚禮，郭碧婷去年10月誕下女兒「小奶皇」，上周六（9日），初為人父的向佐為女兒舉行盛大百日宴，向太（陳嵐）在社交平台分享了當晚的照片，小奶皇的正臉照和本名曝光，而郭碧婷產後三個月就恢復纖細身材，狀態大勇，容光煥發，一點也不像剛生產完，令網民驚呼：「不科學！」

因為疫情關係，郭碧婷的歸寧宴一直延遲，所以當晚是百日宴加歸寧宴一起辦，並前慶祝向太61歲生日，可謂是「三喜臨門」。向太興奮分享當晚的照片，「小奶皇」正面照曝光，圓嘟嘟的臉蛋，穿著夢幻澎裙宛如小公主一樣，同時揭曉了孫女的本名叫「向芷」，英文名Cora。

向太更自爆與向華強在台灣朋友的起哄下，辦了台北結婚證，因為如此才能辦依親居留，否則回了香港之後就不能返回台灣。向太更大讚台灣防疫控制非常好，他們才得以順利舉辦200多人的宴會：「在此不能不讚岩灣疫情控制得最好，至少現在還能辦二百多人的喜宴。比全世界很多地方安全多了。」

當晚到場嘉賓可謂星光熠熠，除了有向太契仔蕭敬騰，還有小S及老公許雅鈞、女星陳怡蓉、名主持人曾國城、蔡依林舊愛錦榮等。現場佈置以白色粉色和粉藍色為主，猶如夢幻花園，向佐和郭碧婷亦穿上與背景相應的服裝，不時依偎擁抱，非常甜蜜。

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