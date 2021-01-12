江嘉敏貼激瘦運動相一雪頒獎禮前恥　意外撞樣鄺潔楹？

江嘉敏（Kaman）日前出席TVB《萬千星輝頒獎典禮2020》，她以緊身長袖禮服現身，雖然打扮密實但難掩圓潤身形而成為焦點，她昨晚於社交平台曬出一張穿上sport bra的行山look照片，相中的她非常纖瘦，她單手擋臉，下巴尖尖，驟眼看，還以為是仙氣女神鄺潔楹（Judy），似乎想一雪頒獎典禮揀錯戰衣之恥！

先欣賞Judy《萬千星輝頒獎典禮2020》以及其它靚相：

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Kaman為無綫J2節目《野外步出》，她是首集嘉賓，在社交平台留言說：「我幾乎有半集都是素顏，還有像鬼一樣的叫聲。已經跪求導演把一些比較斯文，比較看得下去的片段剪輯到節目裡，今晚就看一下他們有沒有聽我的話啦！」更表示自己是次拍攝是「搵命博」。

節目播出街，盡是Kaman崩潰大叫的畫面，粗略計算，在半小時的節目中，她最少講了20次「我唔得啦！」，30次的「啊啊啊」，10次「黐線」以及10次的「我唔敢」，當然還至少有一次的粗口，不過礙於電視播的關係江嘉敏就自行消音，改成了「好do高」不知監製是原汁原味保留畫面，還是已經應Kaman的要求，已經將比較斯文的畫面剪輯進去了？

江嘉敏在節目中幾乎全程尖叫，點擊圖片：