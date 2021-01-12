江嘉敏名校出身任模特兒入行　原來拍過成人用品廣告？

江嘉敏拋下「公主look」，穿上一條銀色直間拼膚色的緊身長袖魚尾裙，打扮密實，有氣質，可是腰間贅肉 圓潤身形表露無違。（陳順禎攝）

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剛過去嘅《萬千星輝頒獎典禮2020》中，雖然江嘉敏未能奪獎，但一襲肉色閃閃連身裙，刻意成熟打扮亦成為網友討論焦點。26歲嘅江嘉敏喺2017年處女劇《親親我好媽》飾演純情女學生上位，及後機會不斷劇接劇。其實江嘉敏係名校出身，16歲開始兼職做Model，憑清純形象得到好多工作機會，但原來佢第一個拍攝嘅電視廣告，居然係成人用品？

江嘉敏憑劇集《親親我好媽》中自然亮眼的演出與清純女學生形象而受到關注！（IG/@kaman_kong）

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由方紹聰（奶仔）主持嘅戶外節目《野外步出》，首集搵嚟江嘉敏擔任嘉賓，去到東龍島體驗飛索挑戰40米懸崖。傾計環節提起江嘉敏同媽媽嘅關係，佢講到自己入行第一個工作就係拍攝成人用品廣告，至今連媽咪都唔知。翻查資料原來佢口中所講正係2013年接拍嘅避孕套廣告，同「教主」何潤東有唔少攬攬鏡頭，短短30秒廣告轉足3個形象，鄰家女孩、女神騷腿、高貴形象都有齊，當時仲一炮而紅被網友封為女神﹗

江嘉敏18歲避孕套廣告逐格睇：