世界末日唔使怕！佐治古尼《永夜漂流》帶你移民木星衛星：K-23

由佐治古尼George Clooney自導自演，改編自美國小說家Lily Brooks-Dalton 2016年出版同名小說的Netflix電影《永夜漂流 The Midnight Sky》，雖然屬於科幻文藝電影，沒有震撼的大場面與特效，但上線後還是獲得了很高的評價！

該故事講述在地球毀滅，幾乎無法住人後，人類移居到了木星衛星之一的「K-23」星球；而由佐治古尼飾演的奧古斯丁博士，因為身患疾病即將不久於世，所以沒有跟大家一起撤離，成為了末日後地球碩果僅存的人類；這時一艘許久之前在外太空出任務的乙太號太空船（「乙太號」為原著小說中譯本的翻譯，Netflix電影版字幕翻成「異空號」），因為與地球斷聯，所以不知道地球人早以完全撤離的消息，而準備返回地球；後來乙太號終於跟在地球的奧古斯丁博士取得了聯繫。

「K-23」名稱到底係點嚟？「木星衛星」嘅命名竟然都關羅馬神話事!?（點圖即解當中謎團↓↓↓）

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：【GQ科普】Netflix《永夜漂流》的天文知識！木星衛星真的可以住人？「K-23」是什麼意思？什麼是「游離輻射」？】