全民造星III︱十強參賽者工作動向　Alina忙拍片KLAU儲錢搞創作

ViuTV王牌選秀節目《全民造星III》於去年Boxing Day（26/12）圓滿落幕，事隔半個月，一眾粉絲就非常關心參賽者的工作動向。冠軍Ben（趙祥誠）早前在IG透露將會與「A組媽媽」梁祖堯一同出演舞台劇《通菜街喪屍戰》，15場的門票於一小時內就被極速清空只餘輪椅位，反應相當熱烈。至於十強其餘的參賽者動向又是如何？記者就問題逐一詢問他們，暫時得到李靜蓮（Alina）、劉瑞祈（KLAU）的回應、而陳葦璇則透過經理人回覆。

冠軍Ben（趙祥誠）將會與「A組媽媽」梁祖堯一同出演舞台劇《通菜街喪屍戰》。（海報）

Alina忙於拍攝個人YouTube頻道影片 望有大廣告代言

李靜蓮（Alina）回覆《香港01》時指近排忙於拍攝個人YouTube頻道影片，參加《造星》後試鏡機會亦有所增加：「呢排都忙於拍一啲新嘅片落YouTube，希望可以令我YouTube重新有生命。最近都係Casting比較多，希望之後會有再多工作機會補返玩《造星III》嘅支出。」

Alina透露參加《造星》總共花費6位數字，幸好決賽後工作量有倍數增長令她可以補回早前的支出：「工作收入慢慢同IG Followers一樣，差唔多有3倍增長，決賽後就大概總計六位數字嘅收入，可以補返之前《造星》用嘅錢，之後最希望可以做到一個大廣告嘅代言。」

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KLAU籌備為個人作品拍攝MV 努力儲錢做更多廣東歌

再次參加《全民造星》的KLAU說最近忙於籌備個人作品的MV拍攝，其餘時間則努力工作賺錢繼續創作：「最近忙緊將自己啲作品籌備拍MV，另外嚟緊會上ViuTV一個音樂節目做嘉賓，其餘時間努力工作搵錢繼續創作。」他續指多了不少工作機會，但因未有經理人令宣傳歌曲變得困難：「多咗人邀請工作，不過依家仲未有經理人，好多嘢都唔識慢慢學緊。今次比起《造星II》最唔同嘅係自己冇咁被動，雖然都唔係太多時候可以畀觀眾好好認識自己，不過今年多人睇，收到好多支持！而最重要嘅係今年可以分享更加多自己嘅廣東話作品，呢樣嘢係最值得開心。好多時候都要親力親為，希望可以有多啲平台可以上，如果唔係好多作品都難以畀更多人見到。」

再次參加《全民造星》的KLAU說最近忙於籌備個人作品的MV拍攝，其餘時間則努力工作賺錢繼續創作。（IG/ @kayyyy_reve）

被問到會否考慮與ViuTV簽約，KLAU說正等待一間與自己有相同諗法的公司出現，亦希望可以與陳澤言（CY）拍攝節目：「始終做歌手有公司Back Up條路會比較好走，無論係宣傳同埋資源上面，而且如果做跳唱需要嘅成本更貴，我好相信同期待會有一樣諗法嘅公司出現。同Viu一直維持好好嘅關係，成日覺得自己真正俾人認識係通過《造星II》、《造星III》，最希望嚟緊可以同到好兄弟阿神（曾贊學）合作，或者有唔錯化學作用嘅CY會一齊拍到節目，咁就可以又繼續到音樂創作，又可以上下節目搞下笑更加入屋！」

雖然收入的確比從前多，不過KLAU坦言單靠創作未必足夠應付日常開支，所以長遠目標是努力儲錢再做更多的廣東歌：「喺香港單靠做藝術真係未必夠，所以都會繼續嘗試下做其他嘢去搵多啲錢Support做歌，儲緊錢創作係長期目標。最後見到香港嘅音樂愈來愈多香港人擁抱同留意，對未來充滿住希望。」

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陳葦璇正籌備新歌 將第一次參與創作

陳葦璇的經理人回覆時指她正忙於籌備新歌，新一年將投放更多時間在唱歌方面：「葦璇最近忙緊籌備新歌啊，上星期完成MV Shooting，大家好快會聽到佢今年嘅第一Plug。2021年都會Focus唱歌，今年第一Plug，葦璇第一次參與創作（作曲、填詞）嘅部份，嚟緊嗰啲歌曲都會繼續參與創作，大家要期待一下。工作量方面都有因為《造星》而增加，真係多謝大家支持葦璇。」

葉巧琳推出2021年第一Plug CY或將推出新歌

葉巧琳（Mischa）最近就推出2021年第一Plug《浸浴》、「神經刀」陳澤言（CY）日前就在IG上載與監製伍仲衡在錄音室的合照，伍仲衡更指CY的聲音似Mr.主音布志綸（Alan）：「我覺得佢把聲似布志綸多過陳奕迅」，相信CY亦即將推出個人音樂作品。